月々の住宅ローンの費用に計入された費用

不動産価値: これは住宅購入の総額です。不動産価値は住宅ローンの金額、毎月の返済額、そして全体の費用に直接影響します。家を選ぶ際は、印紙税、市役所料金、保険などの他の費用も考慮して予算内に収めましょう。

預金： 家を購入する際は、不動産総額の一部を前払いで支払う必要があり、これは頭金とも呼ばれます。頭金が高くなるとローンの額が減り、毎月の返済額も低くなりますが、頭金が少なければこれらのコストが増加します。

利率： 金利とは、貸し手が借入に対して請求するローン金額の割合であり、月々の返済に影響します。金利が低いと総ローンコストが減り、金利が高いほどコストが上がります。ローン期間: ローン期間とは、住宅ローンの返済にかかる期間のことです。ローン期間は10年から30年の範囲で選択可能ですが、一部の貸し手は最大40年まで提供している場合もあります。短期期間は月々の返済額は高くなりますが、全体として支払う利息は少なくなります。しかし、長期化すると住宅ローンの返済額が減り、総利息が増加します。LMI: 住宅購入時に頭金が20%未満の場合、貸し手の住宅ローン保険は通常必要です。これにより、ローンを返済できなくなった場合に貸し手が守られます。LMIは通常、毎月の返済に加算されますが、前払いでも可能です。建物保険: 貸し手は火災、洪水、嵐などの災害による損害に対して建物の構造をカバーするために建物保険の加入を求めることがあります。この要件は通常ローンの条件ですが、物件に応じて異なる補償レベルや費用を選択できます。





住宅ローン支払いの計算式

この計算式は、ローンの金額と利息だけに基づいて毎月の住宅ローン返済額を算出するのに役立ちます。印紙税、市議会料金、または月々の返済額を増やす可能性のある手数料などの追加費用は含まれていません。

次の式で毎月の住宅ローン返済額を手動で計算してください:

以下がその内訳です:



M = 月々の返済額:

これがあなたが解決しようとしていることです。まずはローンの詳細を揃えましょう。これらの要素が毎月どれだけ返済するかを決定します。P = 元本額:

これはローン残高、つまり住宅ローンのまだ返済していない総額です。ローン残高は毎月の返済、利息、住宅の持ち分に直接影響します。残高が減るにつれて、物件の所有権が増えていきます。r = 月額金利:

住宅ローンの金利は年間を通じて毎月支払われる年利です。月額金利を求めるには、年率を1年の月数で割ります。例えば、年間金利が5%の場合、0.05/12 = 0.004167のように見えます。n = 返済回数:

これはローン期間中に支払う返済総額です。総額を算出すには、ローン期間を年数で12倍にします。例えば、ローン期間が30年であれば、30×12=360となります。つまり、ローン期間中に合計360回の返済をすることになります。





一般的な住宅ローンの種類

住宅ローンは、固定金利や変動ローン、または変動金利(元本と利息)や利息のみの変額などの返済方法によって決まります。一般的な住宅ローンの種類には、固定金利、変動金利、分割金利ローンがあります。

住宅ローン返済の種類

住宅ローン返済の種類とは、ローンを返済するためのさまざまな方法を指します。

変動(元本と利息)返済: 変動ローンとは、毎月の返済額が元本と利息の両方をカバーする住宅ローンのことです。この金利は変動するため、時間とともに変動するため、月々の返済額が変動することがあります。この住宅ローンは、ローン期間終了までに全額返済したい購入者向けです。

利息のみの返済: 利息のみの住宅ローンは、ローン金額が変わらない間、毎月の利息のみを支払うことを求めています。利息のみの期間は約1年から5年で、再度利息のみの期間を申請しない限り、元本と利息のローンに戻ります。

住宅ローンの金利の種類

この方法で金利がローンに適用され、金利が変わらず変動するかに影響します。

固定金利ローン: 固定金利ローンでは、通常1年から5年の一定期間、金利が変わらず支払います。そのため、毎月の返済は安定し予測可能です。定められた期間が終了したら、新しい固定契約を確保するために借り換えを選択しなければなりません。そうでなければ、ローンは変動金利に戻ります。

変動金利ローン: 変動金利ローンとは、通常、オーストラリア準備銀行(RBA)の現金金利に応じて金利が時間とともに変動する住宅ローンのことです。つまり、金利の変動に応じて毎月の返済額が増減することがあります。

分割金利ローン: 分割金利ローンは、固定金利ローンと変動金利ローンの組み合わせです。ローンの一部は固定金利に設定され、もう一部は変動金利に設定されています。このタイプのローンは変動金利の柔軟性と固定金利の確実性のバランスを提供します。





不動産購入時の一般的な初期費用

市議会料金: 市議会税率は、あなたの財産の価値に基づく地方自治体税です。廃棄物収集、道路維持、公園、図書館、その他の地域サービスの資金提供にも役立ちます。この税金は年払いすることも、四半期ごとの支払いや月ごとの分割払いに分けて支払うことができます。

不動産評価手数料: 物件を購入する前に、建物検査官に依頼して家の状態や価値を評価することをおすすめします。これは任意ですが、予期せぬ修理費用を避け、物件価値が正確であることを確実にするために推奨されます。料金は調査の種類によって異なる場合があります。法的および権利移転手数料: 法的費用とは、不動産購入の法的側面を扱うために有資格のコンベイヤンサーに支払う費用を指します。これらの費用は通常、物件検索、契約書の確認、権利移転、資金移動の処理に充てられます。印紙税土地譲渡税: 印紙税の土地譲渡税は、不動産購入が完了した後に一度だけ支払われる支払いです。支払うべき税額は、州や準州、不動産価値、そして初めての住宅購入者、投資家、または自住の人である場合によって異なります。購入者は購入後30日以内に支払いを完了する必要があります。ローン設立手数料: これは貸し手がローン設定費用をカバーするために一度だけ請求する手数料です。通常、申請手続き、ローン書類の作成、不動産評価の実施が含まれます。