Xe Security
At Xe, security is a top priority, and our commitment lies in safeguarding your money transfers and accounts.
Protecting your data
You can trust us to protect your personal data, and we're transparent in how we collect, process, and store it.
With over 30 years of experience, Xe provides simple, fast and secure international money transfers. Find out what our customers love most about using Xe to send money abroad!
Frequently asked questions about security
当社が収集する個人データには、氏名、メールアドレス、電話番号、住所、勤務先住所、その他の連絡先データ（「連絡先情報」）、肩書き、生年月日、性別、画像、動画、署名などが含まれます。当社のプライバシー通知では、当社が個人データを処理する方法と理由について説明しています。
個人データへのアクセスは、最小権限の原則に基づいて、必要に応じて制限されます。これにより、Xe では、業務を遂行するためにアクセスを必要とする人だけがアクセスできるようになります。その一例がカスタマー ケア チームです。
Xe は、Web サイトとモバイル アプリケーションにハイブリッド モデルを採用しています。運用サーバーは AWS と EU データ センターでホストされています。
当社では、高度な暗号化技術を使用して、お客様の機密情報に最高レベルのセキュリティを提供しています。当社のシステムでは、保存データには業界標準の AES-256 暗号化を使用し、転送中のデータは TLS 1.2 および TLS1.3 で暗号化されます。
当社の支払い処理業者はレベル 1 サービス プロバイダーです。Xe は支払いカードのデータを処理することはありません。
個人情報を安全に保つには、データを保護することが不可欠です。以下に、実行できる簡単な手順をいくつか示します。強力なパスワードを使用する アカウントごとに一意の強力なパスワードを作成し、複数のサービスに同じパスワードを使用しないようにします。多要素認証 (MFA) を有効にする 可能な限り、MFA を有効にして、アカウントのセキュリティをさらに強化します。メールに注意する 疑わしいリンクをクリックしたり、不明な送信者からの添付ファイルをダウンロードしたりしないでください。個人情報に注意する 機密データをオンラインで共有する場合は慎重に行動し、信頼できるソースにのみ提供してください。これらのヒントに従うことで、データ侵害のリスクを大幅に軽減し、オンラインでのプライバシーを保護できます。
詐欺の被害に遭ったと思われる場合は、すぐにご連絡ください。証拠の保存: 報告を裏付ける証拠として、関連する文書やメールを保存してください。詐欺を速やかに報告することで、自分自身や他の人を潜在的な危害から守り、加害者を法の下で裁く手助けができます。
お客様の信頼は当社の最優先事項であり、当社はお客様の個人情報と金融情報の保護に全力を尽くしています。当社のセキュリティ対策の詳細やご不明な点がございましたら、当社のセキュリティチーム（security@xe.com）までお問い合わせください。