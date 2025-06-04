Le spese sono state considerate nei costi mensili del mutuo

Valore della proprietà: Questa è la somma totale che pagherai per una casa. Il valore della proprietà influisce direttamente sull'importo del mutuo, le rate mensili e i costi complessivi. Quando scegli una casa, considera altre spese come l'imposta di bollo, le tariffe comunali e l'assicurazione per rimanere entro il tuo budget.

Depositare: Quando acquisti una casa, dovrai pagare in anticipo una percentuale del valore totale della proprietà, nota anche come caparra. Un deposito più alto riduce l'importo del prestito e riduce le rate mensili, mentre un deposito più piccolo aumenta questi costi.

Tasso d’interesse: Un tasso di interesse è la percentuale dell'importo del prestito che il finanziatore ti addebiterà per il prestito, influenzando le rate mensili. Un tasso più basso riduce il costo totale del prestito, mentre un tasso più alto lo aumenta.



Durata del prestito: La durata del prestito è il tempo necessario per rimborsare il mutuo sulla casa. Puoi scegliere termini di prestito che varino tra 10 e 30 anni, anche se alcuni finanziatori possono offrire termini fino a 40 anni. Un termine più breve comporterà rate mensili più alte ma meno interessi pagati complessivamente. Tuttavia, un termine più lungo riduce le rate dei mutui e aumenta i costi totali degli interessi.



LMI: L'assicurazione ipotecaria del finanziatore è generalmente richiesta se il deposito è inferiore al 20% all'acquisto di una casa. Questo protegge il finanziatore nel caso in cui tu non riesca a rimborsare il prestito. Il LMI viene tipicamente aggiunto ai tuoi pagamenti mensili, ma può anche essere pagato in anticipo.



Assicurazione edilizia: I finanziatori potrebbero richiedere che tu abbia un'assicurazione sugli edifici per coprire la struttura della proprietà contro danni causati da incendi, alluvioni, tempeste o altri disastri. Questo requisito è tipicamente una condizione del prestito, ma puoi scegliere diversi livelli di copertura e costi in base alla tua proprietà.





Formula di pagamento del mutuo

Questa formula ti aiuta a calcolare le rate mensili del mutuo basandoti solo sull'importo del prestito e sugli interessi. Non include costi aggiuntivi come l'imposta di bollo, le tariffe comunali o eventuali costi che possano aumentare il totale delle rate mensili.

Calcola manualmente le rate mensili del mutuo con questa formula:





Ecco la ricomposizione:



M = Rate mensili:

Questo èciò che stai risolvendo. Per iniziare, raccogli i dettagli del tuo prestito. Questi fattori determineranno quanto rimborserai ogni mese.



P = Importo principale:

Questo èil saldo del prestito, ovvero l'importo totale che devi ancora pagare sul mutuo casalingo. Il saldo del tuo prestito influisce direttamente sulle rate mensili, sugli interessi e sul patrimonio netto. Costruirai maggiore proprietà nella tua proprietà man mano che il saldo diminuisce.



r = Tasso di interesse mensile:

Iltasso di interesse del mutuo ipotecario è un tasso annuale che verrà pagato mensilmente nel corso dell'anno. Per trovare il tasso di interesse mensile, dividi la percentuale annuale per il numero di mesi in un anno. Ad esempio, se il tuo tasso di interesse annuo è del 5%, questo sembrerebbe 0,05/12 = 0,004167.



n = Numero di rimborsi:

Questo èil numero totale di rate che effettuerai durante la durata del prestito. Per trovare l'importo totale, moltiplica la durata del prestito in anni per 12. Ad esempio, se la durata del tuo prestito è di 30 anni, questo sembrerebbe 30x12 = 360. Questo significa che effettuerai un totale di 360 pagamenti durante la durata del prestito.





Tipi comuni di mutui ipotecari

I mutui sono determinati dalla loro struttura dei tassi di interesse, come i prestiti a tasso fisso o variabile, o dal metodo di rimborso, come variabile (capitale e interessi) o solo interessi. I tipi comuni di mutui per la casa includono mutui a tasso fisso, variabili e a tasso diviso.

Tipi di rimborso del mutuo ipotecario

I tipi di rimborso del mutuo si riferiscono ai diversi metodi di rimborso del prestito.

Rimborso variabile (capitale e interessi): Un prestito variabile è un mutuo in cui le rate mensili coprono sia il capitale che gli interessi. Questo tasso di interesse è variabile, il che significa che cambierà nel tempo, il che può causare fluttuazioni delle rate mensili. Questo mutuo è destinato agli acquirenti che desiderano che il prestito venga rimborsato integralmente entro la fine del termine.

Rimborso solo interessi: I mutui ipotecari solo a interessi richiedono che tu paghi gli interessi solo ogni mese, mentre l'importo del prestito rimane invariato. Il periodo solo interessi dura circa 1-5 anni, e il prestito tornerà a essere un prestito capitale e interessi a meno che tu non richieda un altro periodo solo di interessi.

Tipi di interesse dei mutui ipotecari

È così che il tasso di interesse verrà applicato al prestito, influenzando se il tasso rimarrà invariato o fluttuerà durante il termine.

Prestito a tasso fisso: In un prestito a tasso fisso, l'interesse rimarrà invariato per un periodo prestabilito, tipicamente da 1 a 5 anni. Per questo motivo, i pagamenti mensili rimangono costanti e prevedibili. Quando il periodo stabilito è terminato, devi scegliere di rifinanziare per assicurarti un nuovo accordo a tasso fisso. Altrimenti, il prestito tornerà al tasso variabile.

Prestito a tasso variabile: Un prestito a tasso variabile è un mutuo in cui il tasso di interesse cambia nel tempo, tipicamente in risposta al tasso di rimborso della Reserve Bank of Australia (RBA). Questo significa che i tuoi pagamenti mensili possono aumentare o diminuire a seconda delle variazioni delle tariffe.

Prestito a tasso diviso: Un prestito a tasso diviso è una combinazione di prestiti a tasso fisso e variabile. Una parte del prestito è fissata a tasso di interesse fisso, mentre l'altra parte è a tasso variabile. Questo tipo di prestito offre un equilibrio tra la flessibilità di un tasso variabile e la certezza di un tasso fisso.





Costi iniziali comuni durante l'acquisto di una proprietà

Tariffe comunali: Le aliquote comunali sono una tassa del governo locale basata sul valore della tua proprietà. Aiuta a finanziare la raccolta dei rifiuti, la manutenzione delle strade, i parchi, le biblioteche e altri servizi comunitari. Puoi pagare questa tassa annualmente o suddivisa in pagamenti trimestrali o mensili.

Tassa di valutazione immobiliare: Prima di acquistare una proprietà, potresti voler assumere un ispettore edilizio per valutare le condizioni e il valore della casa. Anche se questo è opzionale, si consiglia di evitare costi di riparazione imprevisti e di assicurarsi che il valore della proprietà sia accurato. Le tariffe possono variare a seconda del tipo di rilevamento effettuato.



Spese legali e di trasferimento immobiliare: Le spese legali si riferiscono ai costi pagati a un conveyancer autorizzato per gestire l'aspetto legale dell'acquisto di una proprietà. Queste commissioni di solito coprono la ricerca della proprietà, la revisione dei contratti, il trasferimento del titolo e la gestione del trasferimento dei fondi.



Tassa di trasferimento di terreni impostata su imposto di bollo: La tassa di trasferimento del terreno tramite l'imposta di bollo è un pagamento unico pagato una volta completato l'acquisto della proprietà. L'importo delle tasse che dovrai pagare dipende dal tuo stato o territorio, dal valore della proprietà e dal fatto che tu sia un acquirente alla prima casa, un investitore o un proprietario di proprietario. Gli acquirenti hanno entro 30 giorni dall'acquisto della casa per pagare.



Tasso di istituzione del prestito: Si tratta di una commissione una tantum addebitata dal finanziatore per coprire i costi di istituzione di un prestito. Questo di solito comprende l'elaborazione della domanda, la preparazione dei documenti del prestito e la valutazione immobiliare.