Confronta il tasso di cambio RBC CAD con ZAR

Royal Bank of Canada (RBC) Fondata nel 1864 e con sede a Toronto, la RBC è la banca canadese più grande per asset e un'istituzione finanziaria leader nel Nord America. Offre servizi bancari universali (conti, carte, prestiti e mutui, gestione patrimoniale, mercati dei capitali e tesoreria) attraverso una vasta rete di filiali, sportelli bancomat e piattaforme digitali avanzate. Al servizio di famiglie, PMI, aziende e governi, la RBC gestisce anche importanti operazioni internazionali.