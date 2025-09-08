Confronta il tasso di cambio Produbanco USD con CAD
Stai pensando di utilizzare Produbanco per il tuo trasferimento da USD a CAD? Confronta i tassi di cambio e le commissioni di Produbanco per scoprire i tuoi potenziali risparmi con Xe.
|Fornitore
|Tasso di Cambio
|Commissione di Trasferimento
|Il Destinatario Riceve
1.360100
|$0
$1,360.10Invia ora
Non abbiamo ancora i tassi di Produbanco per questa coppia di valute, ma puoi comunque confrontare un preventivo di Produbanco con il tasso live di Xe per vedere i potenziali risparmi. Torna presto, stiamo sempre ampliando i nostri dati per offrirti più tassi.
Informazioni su Banco de la Produccion S.A. Produbanco
Produbanco (Banco de la Producción) Fondata nel 1978 e con sede a Quito, Produbanco è una banca universale nota per i servizi bancari aziendali e commerciali, ma serve anche la clientela retail. Offre conti, carte, credito al consumo e alle PMI, finanziamenti al commercio, gestione della liquidità, tesoreria e servizi digitali. Come parte di un gruppo finanziario regionale, Produbanco collega le aziende ecuadoriane a capacità di pagamento e finanziamento transfrontaliere in America Centrale e Latina.
Quanto è veloce un trasferimento da Produbanco USD a CAD?
I tempi di consegna per i bonifici internazionali con Produbanco da Stati Uniti a Canada variano in base al metodo di pagamento e ai tempi di transazione. In genere, i bonifici bancari internazionali richiedono da 1 a 5 giorni lavorativi. Fattori come festività e controlli di sicurezza possono influire sulla consegna. Verifica gli orari limite di Banco de la Produccion S.A. Produbanco per evitare ritardi.
Quali sono le commissioni di trasferimento da Produbanco a ?
I costi per i trasferimenti di denaro internazionali di Produbanco da USD a CAD dipendono da fattori come l'importo del trasferimento. In genere, i trasferimenti più consistenti prevedono commissioni più basse e tassi di cambio migliori. Consulta la tabella comparativa per confrontare le commissioni di Produbanco con quelle di Xe.
Perché effettuare trasferimenti con Xe invece che con le banche tradizionali?
Tariffe migliori
Offriamo costantemente tassi di interesse migliori di quelli bancari, garantendoti il massimo valore per il tuo denaro. Confrontaci con la tua banca per vedere la differenza.
Tariffe più basse
Ti addebitiamo meno, così risparmi di più. Inoltre, ti mostriamo sempre tutte le commissioni prima di confermare il trasferimento, così sai esattamente quanto stai pagando.
Trasferimenti più veloci
La maggior parte dei trasferimenti viene completata in giornata. Sappiamo quanto sia importante che il tuo denaro venga consegnato in modo rapido e affidabile.
Domande frequenti
Il tasso di cambio offerto da Produbanco per convertire Dollaro statunitense (USD) in Dollaro canadese (CAD) potrebbe includere un margine superiore al tasso medio di mercato reale. Ciò significa che potresti ricevere meno Dollaro canadese del previsto. Utilizza la nostra tabella di confronto per confrontare il tasso di Produbanco con quello di Xe e di altri fornitori.
Produbanco potrebbe addebitare una commissione di trasferimento fissa, una commissione percentuale o entrambe, a seconda del metodo di trasferimento e della destinazione. Queste commissioni, insieme al tasso di cambio, incidono sull'importo che il beneficiario riceverà. Il nostro strumento analizza i costi in modo da poter confrontare il costo totale con altre opzioni come Xe.
I trasferimenti da Dollaro statunitense a Dollaro canadese con Produbanco richiedono in genere da 1 a 5 giorni lavorativi. I tempi dipendono dagli orari limite, dalle festività, dal paese di destinazione e dai tempi di elaborazione della banca ricevente. Xe offre la consegna in giornata per la maggior parte dei trasferimenti.
Produbanco potrebbe avere limiti giornalieri o per singolo trasferimento per i trasferimenti internazionali. Potrebbe anche essere necessario recarsi in filiale per importi più elevati. Xe supporta limiti di invio online più elevati, offrendo flessibilità e praticità quando si trasferiscono importi elevati a livello internazionale.
Molti fornitori, tra cui Produbanco, potrebbero aggiornare i tassi di cambio in base alle condizioni di mercato. Tuttavia, i tassi potrebbero essere stabiliti una volta al giorno o modificati meno frequentemente rispetto a quelli dei servizi FX dedicati. Xe aggiorna i tassi in tempo reale, offrendoti un maggiore controllo su quando inviare denaro.