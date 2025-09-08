Confronta il tasso di cambio OCBC Singapore SGD con INR

Fondata nel 1932 a Singapore dalla fusione di banche locali, OCBC è un gruppo finanziario leader nel sud-est asiatico. Dalla sua sede centrale di Singapore, offre servizi bancari al dettaglio, alle PMI e alle aziende, carte di credito, mutui, servizi commerciali, tesoreria, gestione della liquidità, private banking e assicurazioni tramite le sue affiliate. Una solida base di capitale, una presenza regionale e piattaforme digitali pluripremiate supportano famiglie, imprenditori e multinazionali.