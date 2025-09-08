Confronta il tasso di cambio NBC CAD con CHF

Banca Nazionale del Canada (NBC) Fondata nel 1859 e con sede a Montréal, la Banca Nazionale è una delle principali banche canadesi, con una quota di mercato leader in Quebec e una presenza in crescita a livello nazionale. Offre servizi bancari al dettaglio e commerciali (conti, carte, prestiti e mutui, finanziamenti alle PMI), oltre a servizi di gestione patrimoniale e mercati dei capitali. Filiali in regioni chiave e solide piattaforme digitali supportano famiglie, imprenditori e aziende di medie dimensioni.