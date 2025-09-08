Confronta il tasso di cambio LBBW EUR con JPY

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Costituita attraverso fusioni negli anni '90 e con sede a Stoccarda, LBBW è una delle principali banche regionali che opera nel Baden-Württemberg e in altre regioni. Offre servizi di finanza aziendale e immobiliare, mercati dei capitali, servizi commerciali ed export, gestione patrimoniale e funge da istituto centrale per le casse di risparmio locali. Filiali nazionali e uffici internazionali supportano clienti di medie e grandi dimensioni in settori chiave.