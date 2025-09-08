Confronta il tasso di cambio Jyske Bank DKK con AUD

Jyske Bank Fondata nel 1967 e con sede a Silkeborg, Jyske Bank è la terza banca danese per presenza sul mercato. Offre servizi bancari al dettaglio, privati e aziendali, mutui e finanziamenti immobiliari, prestiti alle PMI, pagamenti e servizi di investimento. Un modello decentralizzato e incentrato sul cliente e filiali distribuite su tutto il territorio nazionale sono integrati da solidi strumenti digitali. Jyske è nota per la sua prudente cultura creditizia e i profondi legami con il settore immobiliare e le medie imprese danesi.