.Fondata nel XVII secolo e con sede a Londra, Barclays opera nel Regno Unito come banca d'affari e di vendita al dettaglio, oltre a essere una banca d'investimento e corporate globale. Nel Regno Unito offre conti correnti, mutui, prestiti alle PMI, servizi di pagamento e servizi patrimoniali. A livello internazionale, fornisce servizi di mercato, consulenza e finanziamento, collegando i clienti britannici ai corridoi di capitali e commerciali globali.