Confronta il tasso di cambio AfrAsia Bank MUR con CHF

Fondata nel 2007 a Port Louis, AfrAsia Bank si concentra sul private banking, sulle aziende e sull'internazionalizzazione. Offre servizi di deposito, cambio valuta, trading e transactional banking, soluzioni patrimoniali e servizi di investimento, sfruttando il polo commerciale globale di Mauritius per collegare i flussi commerciali e di investimento tra Africa e Asia.