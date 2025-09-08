Confronta il tasso di cambio ABSA Botswana BWP con CAD

Absa Bank Botswana, precedentemente Barclays Bank of Botswana, ha sede a Gaborone e fa parte del Gruppo Absa. Con origini risalenti alla metà del XX secolo e un nuovo marchio nel 2020, è una delle banche più grandi del Paese. Absa offre conti correnti, carte, prestiti e mutui, finanza aziendale e per PMI, gestione della liquidità e servizi bancari digitali, il tutto attraverso un'ampia rete di filiali e sportelli bancomat e solidi team di relazioni.