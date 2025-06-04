.Fondata nel 1964 al Cairo come joint venture tra partner egiziani e arabi, AAIB è una banca universale che offre servizi di finanziamento al dettaglio, alle imprese, agli investimenti e al commercio. Serve privati e aziende attraverso filiali in Egitto e hub regionali selezionati, combinando competenze locali con capacità transfrontaliere e una crescente attenzione alla sostenibilità e alla gestione patrimoniale.