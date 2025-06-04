Xe Security
At Xe, security is a top priority, and our commitment lies in safeguarding your money transfers and accounts.
Protecting your data
You can trust us to protect your personal data, and we're transparent in how we collect, process, and store it.
Recommended by 80,540 verified customers
With over 30 years of experience, Xe provides simple, fast and secure international money transfers. Find out what our customers love most about using Xe to send money abroad!
Frequently asked questions about security
I dati personali che raccogliamo da te possono includere nome, e-mail, numero di telefono, indirizzo di residenza e/o aziendale e altri dati di contatto ("Dettagli di contatto"), titolo, data di nascita, sesso, immagini, video o firma. La nostra informativa sulla privacy spiega come e perché potremmo elaborare i tuoi dati personali
L'accesso ai dati personali è limitato in base alla necessità di sapere, utilizzando il principio del privilegio minimo. Questo per garantire che solo il personale di Xe che necessita di accesso per svolgere il proprio lavoro possa farlo. Un esempio di ciò è il Customer Care Team.
Xe gestisce un modello ibrido per il nostro sito web e le applicazioni mobili. I nostri server di produzione sono ospitati in AWS e nei data center dell'UE.
Utilizziamo tecnologie di crittografia avanzate che forniscono il massimo livello di sicurezza per le tue informazioni sensibili. I nostri sistemi utilizzano la crittografia AES-256 standard del settore per i dati a riposo, mentre i dati in transito sono crittografati tramite TLS 1.2 e TLS1.3.
I nostri processori di pagamento sono fornitori di servizi di livello 1. Xe non elabora mai i dati delle carte di pagamento.
Proteggere i tuoi dati è essenziale per mantenere al sicuro le tue informazioni personali. Ecco alcuni semplici passaggi che puoi seguire: Usa password complesse Crea password uniche e complesse per i tuoi account ed evita di usare la stessa password per più servizi. Abilita l'autenticazione a più fattori (MFA): quando possibile, abilita MFA, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza ai tuoi account. Fai attenzione alle e-mail Evita di cliccare su link sospetti o di scaricare allegati da mittenti sconosciuti. Fai attenzione alle informazioni personali Fai attenzione a condividere dati sensibili online e forniscili solo a fonti attendibili. Seguendo questi suggerimenti, puoi ridurre significativamente il rischio di violazioni dei dati e proteggere la tua privacy online.
Contattaci immediatamente se pensi di essere stato vittima di una truffa. Conserva le prove: salva tutti i documenti o le e-mail pertinenti come prova a supporto della tua segnalazione. Segnalando tempestivamente una frode, puoi proteggere te stesso e gli altri da potenziali danni e aiutare a consegnare i colpevoli alla giustizia.
La tua fiducia è la nostra massima priorità e ci impegniamo a salvaguardare le tue informazioni personali e finanziarie. Per maggiori dettagli sulle nostre pratiche di sicurezza o se hai dubbi, contatta il nostro team di sicurezza all'indirizzo security@xe.com