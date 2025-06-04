Xe Security

Proteggere i tuoi dati è essenziale per mantenere al sicuro le tue informazioni personali. Ecco alcuni semplici passaggi che puoi seguire: Usa password complesse Crea password uniche e complesse per i tuoi account ed evita di usare la stessa password per più servizi. Abilita l'autenticazione a più fattori (MFA): quando possibile, abilita MFA, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza ai tuoi account. Fai attenzione alle e-mail Evita di cliccare su link sospetti o di scaricare allegati da mittenti sconosciuti. Fai attenzione alle informazioni personali Fai attenzione a condividere dati sensibili online e forniscili solo a fonti attendibili. Seguendo questi suggerimenti, puoi ridurre significativamente il rischio di violazioni dei dati e proteggere la tua privacy online.