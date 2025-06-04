- Home
- Webinaires Xe Business pour Solutions de Paiement Globales - Xe
Webinaires sur le paiement ERP
Apprenez à rationaliser les comptes fournisseurs grâce à des capacités de paiement intégrées et des solutions FX pour l’ERP.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Découvrez la puissance des paiements intégrés
Découvrez comment simplifier les paiements aux fournisseurs dans Microsoft Dynamics 365 Business Central grâce à la solution de paiements intégrés de Xe. Simplifiez les flux de travail, bénéficiez de la validation bancaire en temps réel et exploitez les rapports automatisés pour une efficacité accrue.
Microsoft Dynamics 365 Finance
Automatisez votre processus de facturation et vos paiements
Découvrez comment automatiser le traitement des factures avec l’OCR, puis traitez les paiements le tout dans Dynamics 365 Finance. Regardez des démonstrations en direct d’experts de Xe et Microsoft qui vous montreront comment optimiser votre flux de travail des comptes fournisseurs.
Vous souhaitez voir notre solution ERP en action ?
Simplifiez vos opérations et simplifiez les paiements mondiaux grâce à la solution ERP de Xe. Découvrez de première main à quel point notre technologie de paiement intégrée s’intègre parfaitement à votre système ERP, améliorant l’efficacité et vous faisant gagner du temps. Prêt à transformer votre entreprise ?