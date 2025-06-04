- Home
- Xe Études de cas commerciales - Xe
Histoires de clients ERP
Découvrez comment les clients ont résolu leurs difficultés et gagné du temps grâce aux solutions de paiement intégrées de Xe pour les ERP.
Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 Finance
Découvrez comment UltraSource, un fournisseur d’équipements basé au Kansas, a transformé son processus de comptes fournisseurs en intégrant Xe Global Business Payments dans Microsoft Dynamics 365 Finance. Cette automatisation a éliminé les tâches manuelles, rationalisé les paiements aux fournisseurs et permis à l’entreprise de se concentrer sur une croissance stratégique, le tout sous la direction de leur directeur financier progressiste, Rob Mogren.
Hansen – Microsoft Dynamics 365 Finance
Hansen Technologies, un fournisseur mondial de logiciels, a amélioré son processus de comptes fournisseurs en intégrant la solution de paiement de Xe.com dans Microsoft Dynamics 365 Finance. Cette automatisation a simplifié les paiements nationaux et internationaux, réduit les erreurs manuelles et augmenté l’efficacité opérationnelle, permettant au directeur financier Richard English et à son équipe de gérer les paiements en toute sécurité au sein de leur système ERP.
Atlas Pearls – D365 Business Central
Atlas Pearls, un important producteur de perles de la mer du Sud, a modernisé ses opérations de comptes fournisseurs avec Xe Global Business Payments intégré dans Microsoft Dynamics 365 Business Central. Sous la direction de la directrice financière Rebecca McKeating, l’automatisation a amélioré l’efficacité des paiements, remplacé les flux de travail manuels et permis à l’entreprise de privilégier la croissance et l’innovation.
Vous souhaitez voir notre solution ERP en action ?
Simplifiez vos opérations et simplifiez les paiements mondiaux grâce à la solution ERP de Xe. Découvrez de première main à quel point notre technologie de paiement intégrée s’intègre parfaitement à votre système ERP, améliorant l’efficacité et vous faisant gagner du temps. Prêt à transformer votre entreprise ?