Calculateur hypothécaire
Estimez vos mensualités de prêt immobilier et planifiez votre achat immobilier en Australie grâce au calculateur de taux hypothécaire de Xe. Saisissez la valeur du bien, le dépôt, la durée du prêt et le taux d’intérêt pour calculer vos mensualités.
Utilisez le calculateur de taux hypothécaire de Xe
Choisissez votre pays
Sélectionnez le pays où vous achetez un bien immobilier pour obtenir les calculs de prêt immobilier basés sur les taux locaux.
Entrez la valeur du bien
Ajoutez la valeur de votre bien pour nous aider à calculer le montant de votre prêt et estimer vos mensualités.
Ajouter le montant du dépôt
Saisissez le montant que vous prévoyez de déposer en dépôt. Cela détermine le montant de votre prêt et les remboursements mensuels.
Choisissez une durée de prêt
Choisissez la durée de votre prêt pour déterminer vos paiements mensuels et le total des intérêts payés au fil du temps.
Taux d’intérêt d’entrée
Saisissez le taux d’intérêt estimé que vous espérez recevoir. Cela affecte le montant total des intérêts payés au fil du temps.
Choisir d’envoyer la monnaie
Sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez verser pour voir vos mensualités de prêt immobilier converties en temps réel.
Les dépenses prises en compte dans les coûts mensuels du prêt immobilier
Valeur du bien immobilier : C’est le montant total que vous paierez pour une maison. La valeur du bien a un impact direct sur le montant de votre prêt immobilier, les mensualités et les coûts globaux. Lorsque vous choisissez une maison, prenez en compte d’autres dépenses comme la taxe de timbre, les taxes municipales et l’assurance afin de rester dans votre budget.
Dépôt: Lors de l’achat d’une maison, vous devrez verser un pourcentage de la valeur totale du bien à l’avance, également appelé acompte. Un dépôt plus élevé réduit le montant de votre prêt et diminue les remboursements mensuels, tandis qu’un dépôt plus faible augmente ces coûts.
Taux d’intérêt: Un taux d’intérêt est le pourcentage du montant du prêt que le prêteur vous facturera pour l’emprunt, ce qui affecte vos paiements mensuels. Un taux plus bas réduit le coût total de votre prêt, tandis qu’un taux plus élevé l’augmente.
Durée du prêt : La durée du prêt correspond au temps nécessaire pour rembourser votre prêt immobilier. Vous pouvez choisir des conditions de prêt allant de 10 à 30 ans, bien que certains prêteurs puissent proposer des conditions allant jusqu’à 40 ans. Un terme plus court entraînera des paiements mensuels plus élevés mais moins d’intérêts payés au total. Cependant, un terme plus long réduit les remboursements des prêts immobiliers et augmente le coût total des intérêts.
LMI : L’assurance hypothécaire du prêteur est généralement obligatoire si votre dépôt est inférieur à 20 % lors de l’achat d’une maison. Cela protège le prêteur au cas où vous ne puissiez pas rembourser votre prêt. Le LMI est généralement ajouté à vos paiements mensuels, mais il peut aussi être versé d’avance.
Assurance des bâtiments : Les prêteurs peuvent exiger que vous ayez une assurance bâtiment pour couvrir la structure du bien contre les dommages causés par les incendies, inondations, tempêtes ou autres catastrophes. Cette exigence est généralement une condition du prêt, mais vous pouvez choisir différents niveaux de couverture et de coût en fonction de votre bien.
Formule de paiement hypothécaire
Cette formule vous aide à calculer vos mensualités de prêt hypothécaire uniquement en fonction du montant du prêt et des intérêts. Elle n’inclut aucun coût supplémentaire comme la taxe de timbre, les taxes municipales ou tout frais pouvant augmenter vos paiements mensuels tois.
Calculez manuellement vos mensualités de prêt hypothécaire avec cette formule :
Voici la répartition :
M = Remboursements mensuels :
C’estpour ça que tu résolves. Pour commencer, rassemblez les informations de votre prêt. Ces facteurs détermineront combien vous rembourserez chaque mois.
P = Montant principal :
Ils’agit du solde du prêt, ou du montant total que vous devez encore sur votre prêt immobilier. Le solde de votre prêt a un impact direct sur vos mensualités, vos intérêts et la valeur nette de votre maison. Vous développerez davantage de propriété dans votre bien à mesure que le solde diminue.
r = Taux d’intérêt mensuel :
Le tauxd’intérêt du prêt immobilier est un taux annuel qui sera payé mensuellement au cours de l’année. Pour déterminer le taux d’intérêt mensuel, divisez le pourcentage annuel par le nombre de mois dans une année. Par exemple, si votre taux d’intérêt annuel est de 5 %, cela correspondrait à 0,05/12 = 0,004167.
n = Nombre de remboursements :
C’estle nombre total de remboursements que vous effectuerez sur la durée de votre prêt. Pour trouver le montant total, multipliez la durée de votre prêt en années par 12. Par exemple, si la durée de votre prêt est de 30 ans, cela ressemblerait à 30x12 = 360. Cela signifie que vous effectuerez un total de 360 remboursements sur toute la durée de votre prêt.
Types courants de prêts immobiliers
Les prêts immobiliers sont déterminés par leur structure de taux d’intérêt, comme les prêts à taux fixe ou variable, ou leur méthode de remboursement, comme variable (principal et intérêts) ou uniquement à intérêt. Les types de prêts immobiliers courants incluent les prêts à taux fixe, variables et à taux partagé.
Types de remboursement de prêts immobiliers
Les types de remboursement de prêts immobiliers désignent les différentes méthodes de remboursement du prêt.
Remboursement variable (principal et intérêts) : Un prêt variable est un prêt immobilier où vos mensualités couvriront à la fois le capital et les intérêts. Ce taux d’intérêt est variable, ce qui signifie qu’il évoluera au fil du temps, ce qui peut entraîner des fluctuations des paiements mensuels. Ce prêt immobilier est destiné aux acheteurs qui souhaitent que le prêt soit entièrement remboursé avant la fin de la durée.
Remboursement uniquement à intérêts : Les prêts immobiliers à intérêts seulement exigent que vous ne payiez les intérêts que chaque mois, tandis que le montant du prêt reste inchangé. La période d’intérêt seulement dure environ 1 à 5 ans, et le prêt redeviendra un prêt principal et intérêts à moins que vous ne demandiez une nouvelle période à intérêts uniques.
Types d’intérêts hypothécaires
C’est ainsi que le taux d’intérêt sera appliqué au prêt, en déterminant si le taux restera stable ou fluctuera tout au long de la durée.
Prêt à taux fixe : Dans un prêt à taux fixe, les intérêts resteront les mêmes pendant une période déterminée, généralement de 1 à 5 ans. De ce fait, les paiements mensuels restent constants et prévisibles. Lorsque la période fixée est terminée, vous devez choisir de refinancer pour obtenir une nouvelle transaction à taux déterminé. Sinon, le prêt reviendra au taux variable.
Prêt à taux variable : Un prêt à taux variable est un prêt immobilier dont le taux d’intérêt évolue au fil du temps, généralement en réponse au taux de la Banque de réserve d’Australie (RBA). Cela signifie que vos paiements mensuels peuvent augmenter ou diminuer selon les variations de taux.
Prêt à taux partagé : Un prêt à taux fractionné est une combinaison de prêts à taux fixe et à taux variable. Une partie du prêt est fixée à un taux d’intérêt fixe, tandis que l’autre partie est fixée à un taux variable. Ce type de prêt offre un équilibre entre la flexibilité d’un taux variable et la certitude d’un taux fixe.
Coûts initiaux courants lors de l’achat d’un bien immobilier
Tarifs du conseil municipal : Les taux municipaux sont une taxe locale basée sur la valeur de votre bien. Elle aide à financer la collecte des déchets, l’entretien des routes, les parcs, les bibliothèques et d’autres services communautaires. Vous pouvez payer cet impôt annuellement ou le diviser en paiements trimestriels ou mensuels.
Frais d’évaluation immobilière : Avant d’acheter un bien, vous pouvez vouloir engager un inspecteur du bâtiment pour évaluer l’état et la valeur de la maison. Bien que cela soit optionnel, il est recommandé d’éviter tout coût de réparation imprévu et de garantir que la valeur du bien est exacte. Les frais peuvent varier selon le type de relevé réalisé.
Frais juridiques et de transfert de propriété : Les honoraires juridiques désignent les frais payés à un acteur de transfert agréé pour gérer l’aspect juridique de l’achat d’un bien. Ces frais couvrent généralement les recherches de biens, la révision des contrats, le transfert de titre et la gestion du transfert de fonds.
Taxe de transfert foncière par droit de timbre : La taxe de transfert foncière par droits de timbre est un paiement unique versé une fois l’achat du bien achevé. Le montant de l’impôt que vous devrez payer dépend de votre État ou territoire, de la valeur du bien et du fait que vous soyez un primo-accédant, un investisseur ou un propriétaire occupant. Les acheteurs ont un délai de 30 jours après l’achat de la maison pour payer.
Frais d’établissement de prêt : Il s’agit d’un frais unique facturé par le prêteur pour couvrir les frais de création d’un prêt. Cela couvre généralement le traitement de la demande, la préparation des documents de prêt et la réalisation d’évaluations immobilières.
Directives d’accessibilité financière aux prêts immobiliers
Si vous n’êtes pas sûr du montant que vous pouvez vous permettre d’emprunter pour un prêt immobilier, les prêteurs examineront vos revenus, vos dépenses et vos dettes existantes en utilisant des outils comme la Mesure des Dépenses Ménagères (HEM) et le ratio dette/revenu (DTI).
OURLET
Le HEM estime vos dépenses de subsistance typiques en fonction de facteurs comme la taille et la localisation de votre foyer. Cela aide les prêteurs à évaluer si vos dépenses de subsistance correspondent à vos revenus.
DTI
Le ratio DTI compare le total de vos paiements mensuels de dettes, y compris votre futur prêt immobilier, à votre revenu mensuel brut afin de montrer aux prêteurs combien de dettes vous pouvez gérer.
Règle des 30 %
Une règle courante pour éviter le stress lié aux prêts immobiliers est de suivre la règle des 30 %. Il est indiqué que vos remboursements de prêt immobilier ne représentent pas plus de 30 % de votre revenu brut.
Étapes suivantes après avoir calculé vos remboursements de prêt immobilier
Après avoir estimé vos remboursements de prêt immobilier, suivez ces étapes pour aller de l’avant avec l’achat de votre bien.
Étape 1 : Comparez les options de prêt immobilier, les taux d’intérêt et les frais provenant de différentes sources pour trouver la meilleure offre adaptée à vos besoins.
Étape 2 : Obtenez une pré-approbation pour un prêt. Il s’agit d’une approbation conditionnelle d’un prêteur qui vous donne une estimation du montant que vous pouvez emprunter.
Étape 3 : Commencez à chercher une maison. Une fois que vous avez trouvé une maison, faites une offre auprès de l’agent immobilier et négociez la meilleure offre avec le vendeur.
Étape 4 : Une fois votre offre acceptée, vous pouvez officiellement demander un prêt immobilier. Le prêteur examinera vos finances et organisera une évaluation du bien pour s’assurer que la maison vaut le montant du prêt immobilier.
Étape 5 : Engagez un agent en droit de propriété. Il s’occupera des vérifications légales, des recherches de propriété, de la préparation du contrat et s’assurera qu’il n’y a pas de problèmes juridiques avec la maison.
Étape 6 : Échangez vos contrats et payez votre dépôt. Une fois les vérifications légales effectuées, vous verrez le dépôt et rendrez la vente légalement contraignante.
Étape 7 : Le jour de la clôture, les fonds restants sont transférés et votre acteur de transfert enregistre le bien à votre nom.
Foire aux questions - Calculateur hypothécaire Xe Australie
Le calculateur hypothécaire Xe pour l’Australie est un outil en ligne qui vous aide à estimer vos mensualités de prêt immobilier lors de l’achat d’une propriété en Australie. En saisissant la valeur du bien, le montant du dépôt, la durée du prêt et le taux d’intérêt, vous pouvez rapidement déterminer vos mensualités prévues et planifier efficacement votre budget.
Vos paiements mensuels dépendent de plusieurs facteurs clés :
Valeur du bien immobilier : Le coût total de la maison que vous souhaitez acheter.
Dépôt: Le paiement initial en espèces qui réduit le montant total de votre prêt.
Durée du prêt : La durée de votre prêt immobilier (par exemple, 25 ou 30 ans), qui influence à la fois vos remboursements et le total des intérêts payés.
Taux d’intérêt: Le taux annuel, converti en un montant mensuel, influence votre montant de remboursement.
Coûts supplémentaires (optionnels) : Vous pouvez inclure des dépenses telles que la taxe de timbre, les tarifs municipaux et l’assurance habitation pour une vue d’ensemble de vos obligations de paiement.
Un dépôt plus élevé réduit le montant de votre prêt, ce qui réduit à la fois vos mensualités et les intérêts totaux sur la durée du prêt. Inversement, un dépôt plus faible peut entraîner des remboursements plus élevés et nécessiter une assurance supplémentaire comme l’assurance hypothécaire du prêteur (LMI) si le dépôt est inférieur à 20 %.
Le calculateur peut vous aider à estimer les remboursements pour différents types de prêts immobiliers disponibles en Australie, notamment :
Prêts immobiliers conventionnels : Prêts standards avec des taux compétitifs, nécessitant généralement un dépôt minimum de 20 %.
Prêts immobiliers à ratio élevé : Prêts pour les acheteurs avec un dépôt inférieur à 20 %, ce qui peut inclure un LMI pour protéger le prêteur.
Prêts immobiliers à taux fixe : Prêts avec un taux d’intérêt fixe pendant une période déterminée, offrant des remboursements mensuels prévisibles.
Prêts immobiliers à taux variable : Les prêts dont le taux d’intérêt peut changer avec le temps, ce qui peut affecter vos montants de remboursement.
La formule standard appliquée par le calculateur hypothécaire Xe est la suivante :
M = P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n – 1 ]
où:
M est le remboursement mensuel
P est le capital (montant du prêt)
r est le taux d’intérêt mensuel (taux annuel divisé par 12)
n est le nombre total de remboursements (durée du prêt en années multipliée par 12)
Cette formule illustre clairement comment les variations du taux d’intérêt ou de la durée du prêt affecteront vos remboursements mensuels.
Envisagez ces stratégies pour réduire vos remboursements :
Augmentez votre acompte : Un dépôt plus important réduit votre capital et peut aider à obtenir un meilleur taux d’intérêt.
Choisissez une durée de prêt plus longue : Prolonger la durée du prêt réduit votre remboursement mensuel, bien que cela puisse augmenter les intérêts totaux avec le temps.
Optez pour un bien moins cher : Un prix d’achat plus bas entraîne un prêt plus faible, réduisant vos coûts mensuels.
Inclure ces coûts supplémentaires vous donne une image réaliste de vos dépenses mensuelles totales de logement. La taxe de timbre, les tarifs municipaux et l’assurance habitation peuvent être pris en compte dans votre budget mensuel pour vous aider à comprendre le coût total de la propriété en Australie.
Une règle courante est la règle 28/36 :
Règle des 28 % : Vos coûts totaux de logement (y compris les remboursements de prêt immobilier, les taxes et l’assurance) ne devraient pas dépasser 28 % de votre revenu mensuel brut.
Règle des 36 % : Vos paiements totaux de dettes devraient rester inférieurs à 36 % de vos revenus.
L’utilisation du calculateur hypothécaire XE en plus de ces conseils vous aide à déterminer un prix de maison réaliste dans votre budget.
Une fois que vous avez un montant estimé de remboursement, suivez ces étapes :
Comparez les prêteurs : Renseignez-vous et comparez les options de prêts immobiliers, les taux d’intérêt et les frais pour trouver la meilleure offre.
Obtenez une préapprobation : Soumettez vos informations financières à un prêteur pour savoir combien vous pouvez emprunter.
Commencez à chercher une maison : Utilisez votre budget pour rechercher des biens adaptés en Australie.
Faire une demande de prêt : Complétez la procédure de demande de prêt hypothécaire et fournissez les documents nécessaires.
Finalisez l’achat : Effectuez votre dépôt, terminez la procédure de clôture et sécurisez votre nouveau logement.