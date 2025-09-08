Comparez le taux de change RBS GBP à USD

Fondée en 1727 et basée à Édimbourg, RBS est une banque de détail et commerciale écossaise du groupe NatWest. Elle propose des comptes courants, des prêts hypothécaires, des prêts aux PME, des paiements et des services de gestion de patrimoine, principalement en Écosse et dans le nord de l'Angleterre. Son héritage régional et ses services bancaires numériques modernes soutiennent les ménages et les entreprises locales.