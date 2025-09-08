Comparez le taux de change Raiffeisen RON à GBP

Les délais de livraison des virements internationaux avec Raiffeisen de Roumanie à Royaume-Uni varient selon le mode de paiement et le moment de la transaction. En général, les virements bancaires internationaux prennent entre 1 et 5 jours ouvrés. Des facteurs tels que les jours fériés et les contrôles de sécurité peuvent également avoir un impact sur la livraison. Consultez les heures limites de Raiffeisen Bank pour éviter tout retard.