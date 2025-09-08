Comparez le taux de change PostFinance CHF à EUR

PostFinance, fondée en 1906 et basée à Berne, est la branche financière de La Poste Suisse. Cet établissement de détail national est reconnu pour ses services de paiement, d'épargne et de banque au quotidien, accessibles en ligne et sur mobile, complétés par des points de service répartis sur l'ensemble du réseau postal. PostFinance propose des comptes accessibles, des virements nationaux et internationaux, ainsi que des produits d'investissement et de prévoyance simples pour ses clients suisses.