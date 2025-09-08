Comparez le taux de change PostBank Uganda UGX à GBP

Issue d'une tradition d'épargne postale et basée à Kampala, PostBank Uganda se concentre sur les services bancaires accessibles aux particuliers et aux PME. Elle propose des solutions d'épargne, des comptes courants, des cartes, des services de transfert d'argent, des canaux numériques et des crédits aux micro et petites entreprises, aux agriculteurs et aux fonctionnaires. Un vaste réseau d'agences et d'agents soutient l'inclusion financière, les programmes gouvernementaux et les paiements courants dans tout le pays.