Comparez le taux de change PKO Bank PLN à USD

Fondée en 1919 à Varsovie, PKO BP est la plus grande banque polonaise de par son histoire. Elle propose des services universels (services bancaires aux particuliers, aux PME, aux entreprises et au secteur public), ainsi que des solutions de paiement, de crédit immobilier, de prêts, de commerce, de marchés et de gestion de patrimoine. Son envergure, sa couverture nationale et ses applications avancées favorisent l'inclusion et la finance au quotidien.