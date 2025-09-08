Comparez le taux de change Komercni banka CZK à CHF

Komerční banka (KB) Fondée en 1990 et basée à Prague, Komerční banka est une banque tchèque de premier plan, membre d'un groupe bancaire international. Elle propose des services bancaires universels (comptes courants, cartes, prêts hypothécaires, prêts aux particuliers et aux PME, financement des entreprises, marchés et conservation) via des agences, des distributeurs automatiques de billets et des canaux numériques avancés. L'accent mis sur l'innovation et la qualité de service est au cœur du rôle de KB auprès des particuliers et des entreprises à l'échelle nationale.