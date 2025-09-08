Comparez le taux de change Julius Baer CHF à JPY

Banque Julius Baer & Cie SA, Zurich (Julius Baer) Fondée en 1890 et basée à Zurich, Julius Baer est une banque privée suisse de premier plan spécialisée dans la gestion de patrimoine. Elle propose des services de gestion de portefeuille discrétionnaire et de conseil, des solutions d'investissement, des prêts garantis par des actifs et des services de family office. Avec une base suisse et des centres de réservation internationaux, elle sert une clientèle fortunée et très fortunée, privilégiant l'investissement en architecture ouverte, la discrétion et des relations à long terme.