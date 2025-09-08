Comparez le taux de change ING Turkey TRY à USD

Basée à Istanbul, ING Bank Turquie propose un modèle privilégiant le numérique au sein d'un groupe mondial. Elle accompagne les particuliers, les PME et les entreprises en leur proposant des comptes, des cartes, des prêts hypothécaires, des prêts aux entreprises, des services commerciaux, des services de gestion de trésorerie, des services de marchés et des solutions de gestion de patrimoine. Ses capacités internationales et ses applications intuitives soutiennent les exportateurs, le e-commerce et les entreprises en croissance.