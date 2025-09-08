Comparez le taux de change Al Baraka Bank TND à CHF

Basée à Tunis, Al Baraka Bank Tunisie est une banque conforme à la charia au service des particuliers, des PME et des entreprises. Elle propose des comptes courants et d'épargne, des cartes, des financements mourabaha et ijara, des services commerciaux, des services de gestion de trésorerie, des services de trésorerie et des services bancaires numériques. Son expertise locale et ses liens avec des groupes régionaux soutiennent la finance halal, les exportateurs et les entreprises locales.