ABA Bank taux de change
Vous envisagez d’utiliser ABA Bank pour votre transfert d’argent international ? Comparez ABA Bank taux de change et les frais pour découvrir vos économies potentielles avec Xe.
Parlez avec un expert en devises dès aujourd'hui. Nous pouvons battre les taux des concurrents.
|Fournisseur
|Taux de change
|Frais de transfert
|Le bénéficiaire reçoit
0.832400
|$0
€832.40Envoyer maintenant
Nous n’avons pas encore de taux ABA Bank pour cette paire de devises, mais vous pouvez tout de même comparer un devis de ABA Bank au taux en direct de Xe pour voir les économies potentielles. Revenez bientôt, nous élargissons constamment nos données pour vous proposer plus de taux.
À propos ABA
,Fondée en 1996 à Phnom Penh, ABA (anciennement Advanced Bank of Asia) propose aux particuliers et aux entreprises des comptes, des cartes, des prêts aux particuliers et aux PME, des financements commerciaux, des services de gestion de trésorerie et des services bancaires mobiles primés. Une gouvernance solide et des liens régionaux soutiennent les exportateurs, les détaillants et les entrepreneurs en croissance.
Combien de temps prend un transfert d’argent ABA Bank ?
Les délais de livraison pour les transferts internationaux avec ABA Bank varient en fonction du mode de paiement, du moment de la transaction et du pays du destinataire. En général, les virements bancaires internationaux prennent de 1 à 5 jours ouvrables. Des facteurs tels que les jours fériés bancaires et les contrôles de sécurité peuvent également influencer la livraison. Vérifiez ABA Bankdélai de clôture pour éviter les retards.
Quels sont les frais et coûts de transfert d’argent de ABA Bank?
Le coût d’un transfert d’argent international avec ABA Bank dépend de nombreux facteurs, notamment le montant du transfert et la devise de destination. En général, les transferts plus importants comportent des frais plus bas et de meilleurs taux de change. Consultez le tableau comparatif pour comparer ABA Bank frais avec Xe.
Pourquoi transférer avec Xe plutôt qu’avec des banques traditionnelles ?
Meilleurs tarifs
Nous proposons constamment des taux qui dépassent les banques, vous offrant le meilleur rapport qualité-prix. Comparez-nous à votre banque pour voir la différence.
Frais plus bas
Nous facturons moins, donc vous économisez davantage. De plus, nous affichons toujours tous les frais avant que vous ne confirmiez votre transfert, afin que vous sachiez exactement pour quoi vous payez.
Transferts plus rapides
La majorité des transferts sont effectués le jour même. Nous savons à quel point il est important que votre argent soit livré rapidement et de manière fiable.
Xe 24h/5 pour un support expert mondial en transfert
Besoin d’aide pour votre transfert d’argent international ? Nous sommes là pour vous aider — contactez-nous dès aujourd’hui pour un accompagnement personnalisé !
Transférez plus avec les limites d’envoi en ligne plus élevées de Xe
Nous proposons des limites de transfert en ligne plus élevées que les banques traditionnelles, vous permettant d’envoyer plus de transferts en un seul virement. Dites adieu à la répartition des montants plus importants et profitez d’une manière plus simple et plus efficace de déplacer votre argent.
Des millions de personnes dans le monde entier font confiance à Xe
Prêt à commencer ?
Vous avez comparé les taux de change de ABA Bankavec Xe et il est temps de débloquer le meilleur rapport qualité-prix pour vos transferts internationaux. Votre premier transfert est à quelques clics — commencez dès maintenant et faites avancer votre argent !
Foire aux questions
Les taux de change de ABA Bankpeuvent différer considérablement de ceux des services dédiés au transfert d’argent. Les banques traditionnelles ajoutent souvent une majoration à leurs taux, ce qui signifie que votre bénéficiaire peut recevoir moins. Utilisez notre tableau comparatif pour voir comment ABA Bank se compare en temps réel à Xe et aux autres prestataires.
Comparer ABA Bank à d’autres services internationaux de transfert d’argent vous aide à prendre des décisions financières plus éclairées. De petites différences de taux et de frais peuvent entraîner des économies significatives — notamment lors de transferts plus importants. Notre outil de comparaison facilite la recherche du meilleur rapport qualité-prix pour votre paire de devises spécifique.
Le taux de change ABA Bank fait référence au taux proposé pour convertir une monnaie en une autre lors d’un transfert d’argent international. Ce taux peut inclure une marge supérieure au taux intermédiaire du marché, ce qui peut réduire le montant final que votre bénéficiaire recevra. Comparez le taux de ABA Bankà celui de Xe en temps réel pour voir la différence.
De nombreuses banques et fournisseurs de transfert d’argent — y compris ABA Bank— peuvent facturer des frais de transfert. Cela peut être un tarif fixe ou varier selon le montant, la destination ou le mode de transfert. Notre outil de comparaison détaille clairement les frais et les taux de change afin que vous puissiez facilement voir le coût total.
Les temps de transfert avec ABA Bank dépendent de la destination, de la monnaie et du mode de paiement. De nombreux virements prennent de 1 à 5 jours ouvrables, bien que des retards puissent survenir en raison des délais de traitement bancaires ou de vérifications supplémentaires. En revanche, Xe effectue la plupart des transferts en quelques minutes.
ABA Bank peuvent imposer des limites journalières ou exiger des visites en personne pour les transferts importants. Xe prend en charge des limites de transfert en ligne plus élevées, vous offrant plus de flexibilité lors du transfert de gros montants — sans avoir à diviser les paiements ou à aller en agence.