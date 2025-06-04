Les délais de livraison pour les transferts internationaux avec ABA Bank varient en fonction du mode de paiement, du moment de la transaction et du pays du destinataire. En général, les virements bancaires internationaux prennent de 1 à 5 jours ouvrables. Des facteurs tels que les jours fériés bancaires et les contrôles de sécurité peuvent également influencer la livraison. Vérifiez ABA Bankdélai de clôture pour éviter les retards.