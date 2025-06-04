Búsqueda de números de ruta ABA
Busque y verifique los números de ruta bancaria (ABA) de EE. UU. para ACH, transferencias y cheques. Busca por banco o pega un código de 9 dígitos para verificar los detalles del número de ruta antes de enviar.
¿Qué es un número de ruta?
Un número de ruta es un código de 9 dígitos que identifica a un banco o cooperativa de crédito de EE. UU. También llamado número ABA o número de tránsito de ruta (RTN), dirige las transferencias ACH, los pagos electrónicos nacionales y el procesamiento de cheques a la institución y ubicación correctas. Emplee siempre el número de ruta correcto para evitar retrasos en las transferencias.
Formato del número de ruta
Cada número de ruta de EE. UU. (ABA/RTN) tiene 9 dígitos:
Región / Distrito Federal (AAAA): Identifica el distrito federal y el área de procesamiento de su banco.
Identificador de institución ABA (BBBB): Identifica tu banco específico en ese distrito, como un ID de banco.
Dígito de control (C): Un dígito final de "verificación matemática" que ayuda a detectar errores tipográficos o entradas incorrectas.
Ejemplo de un número de routing
¿Dónde está el número de ruta en un cheque?
Puede encontrar su número de ruta en la parte inferior izquierda de su cheque. Son los primeros nueve dígitos de la fila de números en la parte inferior, seguidos de su número de cuenta y luego el número de cheque.
Total
$0.00
¿Necesitas enviar dinero internacionalmente?
Las transferencias internacionales de dinero con bancos tradicionales pueden ser costosas gracias a las tasas débiles y las tarifas adicionales. Xe lo ayuda a ahorrar con tasas competitivas y tarifas bajas y transparentes. Envía dinero a 190+ países en 130+ monedas, consulta tu precio total por adelantado, obtén una estimación de entrega confiable y realiza un seguimiento de tu transferencia de principio a fin.
Encuentre el número de ruta de su banco
Haga clic en su banco para ver los números de ruta correctos de EE. UU. para ACH, transferencias electrónicas y cheques, con detalles por estado y tipo de cuenta. ¿No ves el tuyo? Visite la búsqueda por banco para navegar por una lista ampliada.
Cómo encontrar su número de ruta en línea
Aquí hay formas sencillas de encontrarlo sin llamar a su banco:
En esta página: Emplee nuestra búsqueda de números de ruta o seleccione el logotipo de su banco para ver los números ACH, de transferencia y de cheque.
Banca en línea: Inicie sesión y abra Detalles de la cuenta. Tu número de ruta aparece cerca de tu número de cuenta.
Estados de cuenta electrónicos e imágenes de cheques: Busque los primeros nueve dígitos en la parte inferior izquierda.
Directorio de la Reservación Federal: Busque su banco en el directorio de Fedwire.
Elegir el número de ruta correcto
Los bancos a menudo usan diferentes números de ruta para ACH, transferencias y cheques. Es posible que el número impreso en sus cheques no sea el que necesita para una transferencia ACH o débito directo. Si no estás seguro, confirma con tu banco o usa nuestra búsqueda de números de ruta para encontrar el número correcto. Usar el número incorrecto puede causar retrasos o devoluciones.
Número de ruta vs número de cuenta
Estos números trabajan juntos pero hacen diferentes trabajos. Su número de ruta es un código de 9 dígitos que identifica a su banco y enruta pagos ACH, transferencias nacionales y cheques. Su número de cuenta es un código de 8 a 12 dígitos para su cuenta individual. Encontrará ambos en un cheque en papel: el número de ruta aparece primero en la parte inferior izquierda, seguido del número de cuenta.
¿Para qué se emplean los números de ruta?
Los números de ruta se emplean a menudo para pagos o transacciones para:
Configuración de depósito directo o pago automático de facturas (ACH)
Recibir salario, pensión, reembolsos de impuestos o beneficios
Enviar o recibir una transferencia bancaria nacional
Vincular su cuenta bancaria a aplicaciones de nómina o pago
Depositar cheques o procesar cheques electrónicos
¿No estás seguro de qué número usar? Emplee nuestra búsqueda de números de ruta.
Números de ruta frente a códigos SWIFT/BIC frente a IBAN
Para los pagos, los detalles que necesita dependen de a dónde vaya el dinero.
Números de ruta (solo en EE. UU.)
Un código de 9 dígitos para los bancos de EE. UU. que enruta los pagos, incluidos los depósitos directos, las transferencias electrónicas y los cheques de forma segura.
Códigos SWIFT/BIC (internacionales)
Un código de 8 a 11 caracteres para personas no estadounidenses bancos que enrutan los pagos internacionales al lugar correcto de manera segura.
IBAN (número de cuenta internacional)
Un número de cuenta específico de un país que se emplea fuera de los EE. UU. para enrutar los pagos a la cuenta correcta en el extranjero.
Preguntas frecuentes sobre el número de ruta
Un número de ruta, también llamado número ABA o número de tránsito de ruta, es un código de 9 dígitos que identifica a un banco o cooperativa de crédito de EE. UU. para transferencias ACH, transferencias electrónicas nacionales y procesamiento de cheques. Funciona con su número de cuenta para cerciorar de que el dinero se envíe al banco correcto y a la cuenta correcta. Los números de ruta se emplean solo para pagos en EE. UU.
Use el número de ruta ACH para depósito directo, nómina y pago automático de facturas. Emplee el número de ruta bancaria para transferencias bancarias nacionales. Para cheques en papel, use el número de ruta impreso en sus cheques. Algunos bancos publican diferentes números por estado o tipo de cuenta. Si no está seguro, confirme en la banca en línea o use nuestra búsqueda de números de ruta para elegir el número correcto antes de enviar.
Inicie sesión en la banca en línea o móvil y abra Detalles de la cuenta para ver el número de ruta de esa cuenta. Muchos bancos enumeran los números de ruta por estado o tipo de cuenta en sus sitios web. También puede usar nuestra búsqueda de números de ruta para buscar por nombre de banco, o consultar sus estados de cuenta electrónicos e imágenes de cheques. Si ve menos de nueve dígitos, es posible que falte un cero a la izquierda.
Un número de ruta válido de EE. UU. tiene nueve dígitos y pasa una prueba de suma de comprobación. Ingrese el código de 9 dígitos en nuestra búsqueda de números de ruta para verificar los números de ruta y confirmar el nombre y la ubicación del banco. Cerciorar de que el tipo de número coincida con su tipo de pago, por ejemplo, ACH o transferencia. Si el banco que se muestra no coincide con sus expectativas, comunicar con su banco antes de enviar dinero.
No. Los números de ruta son solo para pagos en EE. UU. Para las transferencias internacionales, normalmente necesitarás el código SWIFT o BIC del banco destinatario y, en muchos países, un IBAN o un formato de cuenta local. Si necesita enviar dinero al extranjero, compare sus opciones y use Xe para ver el precio total por adelantado, obtener una estimación de entrega clara y realizar un seguimiento de su transferencia.
Los grandes bancos a menudo tienen diferentes números de ruta por estado, por tipo de pago o debido a fusiones. Elige el número que coincida con tu cuenta y tipo de pago. Si su banco le notifica un cambio, actualice los depósitos directos, la nómina y los pagos de facturas para evitar demoras o devoluciones. En caso de duda, verifique en la banca en línea o con nuestra búsqueda de números de ruta.
Renuncia
Los números de ruta, los nombres de los bancos, las direcciones y otros detalles que se muestran aquí se proporcionan solo para información general. Si bien trabajamos para mantener esta página precisa, Xe no garantiza que la información esté completa, actualizada o libre de errores. Las instituciones financieras pueden cambiar sus datos sin previo aviso.
Xe no hace ninguna declaración sobre el estado legal, la licencia o la integridad operativa de ningún banco o intermediario enumerado. La inclusión no constituye respaldo ni verificación.
Cualquier transferencia o decisión que tome en base a esta información es bajo su propio riesgo. Xe no es responsable de ninguna pérdida, retraso o daño que surja de la confianza en los datos o de las relaciones con terceros a los que se hace referencia aquí.
Siempre confirme todos los detalles directamente con la institución financiera correspondiente antes de iniciar una transacción.
Este descargo de responsabilidad se proporciona solo en inglés. Partes de esta página pueden aparecer en otros idiomas, pero el descargo de responsabilidad legal permanece en inglés para preservar su precisión e intención.