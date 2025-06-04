Los gastos se incluyeron en los costos hipotecarios

Precio de la vivienda: Esta es la cantidad total que pagarás por una vivienda. El precio de la vivienda afecta directamente al importe de tu préstamo, los pagos mensuales de la hipoteca y los costos totales. Al elegir una vivienda, ten en cuenta otros gastos como los impuestos sobre la propiedad, el seguro de hogar y los costos de cierre para mantenerte dentro de tu cotización.

Entrada: Al comprar una vivienda, tendrás que pagar por adelantado un porcentaje del precio total de la vivienda, también conocido como pago inicial. Un pago inicial más alto reduce el importe del préstamo y disminuye los pagos mensuales, mientras que un pago inicial más pequeño incrementa estos gastos.

Tasa de interés: Una tasa de interés es el porcentaje del importe del préstamo que el prestamista te cobrará por pedir dinero prestado, afectando cuánto pagas cada mes. Un tipo más bajo reduce el costo total del préstamo, mientras que un tipo más alto lo incrementa. Las tasas de interés pueden ser fijos durante todo el plazo del préstamo o variables.



Plazo del préstamo: El plazo del préstamo es el tiempo que se tarda en devolver la hipoteca. Un plazo más corto, como 15 años, tendrá pagos mensuales más altos pero menos intereses pagados en total. Sin embargo, un plazo más largo, como 30 años, reduce los pagos hipotecarios y aumenta el costo total de intereses.

Impuesto real: El impuesto sobre la propiedad es un impuesto gubernamental basado en el valor de tu vivienda y tu tipo impositivo. Ayuda a financiar escuelas locales, mantenimiento de carreteras, infraestructuras públicas y servicios de emergencia. Pagarás este impuesto anualmente o como parte de tu pago mensual de la hipoteca.



Seguro de hogar: El seguro de hogar es una póliza que te protege frente a pérdidas económicas debidas a daños, robos o reclamaciones de responsabilidad civil. La mayoría de los prestamistas exigirán esto para cerciorar de que puedas reparar o reemplazar tu vivienda en caso de que ocurra un evento impredecible.



PMI: El seguro hipotecario privado se agrega a tu pago mensual si pones menos del 20% al comprar una vivienda. Esto protege al prestamista en caso de que no puedas pagar tu préstamo. Una vez que acumules suficiente valor sobre la vivienda, podrás eliminar el seguro hipotecario privado.



HOA: Los propietarios que viven en comunidades residenciales como barrios, complejos de condominios o casas adosadas pagan cuotas mensuales o anuales de la Asociación de Propietarios. Esto suele cubrir servicios, mantenimiento y otros servicios comunitarios. Las tasas y normativas varían según la comunidad.



Costos de cierre: Los costos de cierre son cargos iniciales que pagas al finalizar la compra de una propiedad. Normalmente oscilan entre el 2% y el 5% del precio total de la vivienda e incluyen comisiones del prestamista, seguro de título, costos de tasación e impuestos. Estos costos son el paso final para comprar una vivienda y se deben pagar en el momento del cierre.





Fórmula de pago hipotecario

Esta fórmula te ayuda a calcular tu pago mensual de la hipoteca basándote únicamente en el importe del préstamo y los intereses. No incluye costos adicionales como impuestos sobre la propiedad, seguro de hogar ni ninguna tasa que pueda aumentar tu pago mensual total.



Calcula manualmente tus pagos mensuales de la hipoteca con esta fórmula:





Aquí está el desglose:



M = Pago mensual:

Esto eslo que estás resolviendo. Para empezar, recopila los datos de tu préstamo. Estos factores determinarán cuánto pagarás cada mes.



P = Cantidad principal:

Este esel saldo del préstamo, o la cantidad total que aún debes en tu hipoteca. El saldo de tu préstamo afecta directamente a tu pago mensual, los intereses y el valor de la vivienda. Aumentarás la propiedad de tu propiedad a medida que el saldo disminuya.



r = Tasa de interés mensual:

El tipode interés hipotecario es un tipo anual que se pagará mensualmente a lo largo del año. Para encontrar la tasa de interés mensual, divide el porcentaje anual por el número de meses en un año. Por ejemplo, si tu tasa de interés anual es del 5%, esto sería 0,05/12 = 0,004167.



n = Número de pagos:

Este esel número total de pagos que harás a lo largo de la vida de tu préstamo. Para encontrar la cantidad total, multiplica el plazo de tu préstamo en años por 12. Por ejemplo, si el plazo de tu préstamo es de 30 años, esto parecería 30x12 = 360. Esto significa que realizarás un total de 360 pagos durante todo el plazo de tu préstamo.