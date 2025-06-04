Los códigos SWIFT ayudan a los bancos a comunicarse de forma segura y precisa durante las transferencias internacionales de dinero. Al enviar dinero al extranjero, su banco utiliza el código SWIFT del destinatario para identificar el banco receptor y su ubicación. Cada código incluye:

Un código bancario (4 letras)

Un código de país (2 letras)

Un código de ubicación (2 letras o dígitos)

Un código de sucursal opcional (3 caracteres)

Este sistema global garantiza que su pago se envíe de forma eficiente y segura al destino correcto.