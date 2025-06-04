Gráficos de Xe Currency: de ZWG a DJF

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de ZWG a DJF

Zimbabwean Dollar a Djiboutian Franc

1 ZWG = 0 DJF

Sep 6, 2025, 08:43 UTC - Sep 6, 2025, 08:43 UTC
ZWG/DJF cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

zwg

ZWG - Zimbabwean Dollar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Zimbabwean Dollar más popular es de ZWG a USD. El código de la divisa Zimbabwean Dollars es ZWG.

More Zimbabwean Dollar info
djf

DJF - Djiboutian Franc

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Djiboutian Franc más popular es de DJF a USD. El código de la divisa Djiboutian Francs es DJF. El símbolo de esta divisa es Fdj.

More Djiboutian Franc info

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.17151
GBP / EUR1.15281
USD / JPY147.409
GBP / USD1.35053
USD / CHF0.799341
USD / CAD1.38350
EUR / JPY172.691
AUD / USD0.655849

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

