Gráficos de Xe Currency: de TVD a STN

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de TVD a STN

Tuvaluan Dollar a Sao Tomean Dobra

1 TVD = 0 STN

Sep 5, 2025, 14:02 UTC - Sep 5, 2025, 14:02 UTC
TVD/STN cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

tvd

TVD - Tuvaluan Dollar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Tuvaluan Dollar más popular es de TVD a USD. El código de la divisa Tuvaluan Dollars es TVD. El símbolo de esta divisa es $.

stn

STN - Sao Tomean Dobra

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Sao Tomean Dobra más popular es de STN a USD. El código de la divisa Sao Tomean Dobras es STN. El símbolo de esta divisa es Db.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.17486
GBP / EUR1.15310
USD / JPY147.073
GBP / USD1.35474
USD / CHF0.797796
USD / CAD1.38005
EUR / JPY172.791
AUD / USD0.658815

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

