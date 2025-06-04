Gráficos de Xe Currency: de SHP a RWF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de SHP a RWF

Saint Helenian Pound a Rwandan Franc

1 SHP = 0 RWF

Sep 4, 2025, 11:42 UTC - Sep 4, 2025, 11:42 UTC
SHP/RWF cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

shp

SHP - Saint Helenian Pound

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Saint Helenian Pound más popular es de SHP a USD. El código de la divisa Saint Helenian Pounds es SHP. El símbolo de esta divisa es £.

More Saint Helenian Pound info
rwf

RWF - Rwandan Franc

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Rwandan Franc más popular es de RWF a USD. El código de la divisa Rwandan Francs es RWF. El símbolo de esta divisa es R₣.

More Rwandan Franc info

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16444
GBP / EUR1.15350
USD / JPY148.330
GBP / USD1.34318
USD / CHF0.805707
USD / CAD1.38227
EUR / JPY172.721
AUD / USD0.651756

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

