Gráficos de Xe Currency: de GMD a BOB

Gráfico de GMD a BOB

Gambian Dalasi a Bolivian Bolíviano

1 GMD = 0 BOB

Sep 1, 2025, 08:09 UTC - Sep 1, 2025, 08:09 UTC
GMD/BOB cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

gmd

GMD - Gambian Dalasi

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Gambian Dalasi más popular es de GMD a USD. El código de la divisa Gambian Dalasis es GMD. El símbolo de esta divisa es D.

bob

BOB - Bolivian Bolíviano

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Bolivian Bolíviano más popular es de BOB a USD. El código de la divisa Bolivian Bolivianos es BOB. El símbolo de esta divisa es $b.

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.17209
GBP / EUR1.15408
USD / JPY147.173
GBP / USD1.35269
USD / CHF0.799342
USD / CAD1.37498
EUR / JPY172.501
AUD / USD0.654669

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

