Gráficos de Xe Currency: de BOB a CRC

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de BOB a CRC

Bolivian Bolíviano a Costa Rican Colon

1 BOB = 0 CRC

Aug 30, 2025, 21:16 UTC - Aug 30, 2025, 21:16 UTC
BOB/CRC cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

bob

BOB - Bolivian Bolíviano

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Bolivian Bolíviano más popular es de BOB a USD. El código de la divisa Bolivian Bolivianos es BOB. El símbolo de esta divisa es $b.

More Bolivian Bolíviano info
crc

CRC - Costa Rican Colon

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Costa Rican Colon más popular es de CRC a USD. El código de la divisa Costa Rican Colones es CRC. El símbolo de esta divisa es ₡.

More Costa Rican Colon info

