Umrechnen 1 Syrisches Pfund in Botswanischer Pula - Syrian Pounds in Botswana Pule

Xe Währungsrechner

UmrechnenSendenDiagrammeBenachrichtigungen
1 £

1 Syrisches Pfund =

0,0010334902 Botswanischer Pula

1 BWP = 967,595 SYP

Tausch von Syrisches Pfund in Botswanischer Pula Zuletzt aktualisiert: 28. Aug. 2025, 22:15 UTC

Looking to make large transfers?

We can beat competitor rates

Book a call

Wir verwenden den Mittelkurs für unseren Umrechner. Dies dient nur zu Informationszwecken. Diesen Kurs erhalten Sie nicht, wenn Sie Geld senden. Sendekurse prüfen.

Von Syrisches Pfund in Botswanischer Pula umrechnen

Rate information of SYP/BWP currency pair
syp
SYP
bwp
BWP
1 SYPNaN BWP
5 SYPNaN BWP
10 SYPNaN BWP
25 SYPNaN BWP
50 SYPNaN BWP
100 SYPNaN BWP
500 SYPNaN BWP
1.000 SYPNaN BWP
5.000 SYPNaN BWP
10.000 SYPNaN BWP

Von Botswanischer Pula in Syrisches Pfund umrechnen

Rate information of BWP/SYP currency pair
bwp
BWP
syp
SYP
1 BWPNaN SYP
5 BWPNaN SYP
10 BWPNaN SYP
25 BWPNaN SYP
50 BWPNaN SYP
100 BWPNaN SYP
500 BWPNaN SYP
1.000 BWPNaN SYP
5.000 BWPNaN SYP
10.000 BWPNaN SYP

Schaubild – SYP in BWP

Schaubild – SYP in BWP

1 SYP = 0 BWP

1 SYP to BWP exchange-rate stats: high, low, average, and volatility over the last 7, 30, and 90 days.
StatistikIn den letzten 30 TagenIn den letzten 30 TagenIn den letzten 90 Tagen
Hoch0,00000,00000,0000
Niedrig0,00000,00000,0000
Durchschnitt0,00000,00000,0000
Volatilität0,00 %0,00 %0,00 %
Vollständiges Diagramm anzeigen

Informationen zu Währungen

Erfahren Sie mehr über die beliebtesten Währungspaare

Verwalten Sie Ihre Währungen unterwegs mit der Xe-App

Hier finden Sie alles, was Sie für internationale Geldtransfers benötigen – einfach, sicher und mit niedrigen Gebühren ab 0 $.
App herunterladen

XE Currency Tools

FX Insights, erweiterte Indikatoren, Live-Newsfeeds und anpassbare Dashboards

Internationale Überweisungen

Senden Sie Geld in über 190 Länder in über 130 Währungen. Nutzen Sie die flexiblen Möglichkeiten zum Senden und Empfangen von Geld.
Weitere Informationen

Kursbenachrichtigungen

Richten Sie kostenlose Kursbenachrichtigung für jedes Währungspaar ein. Wir informieren Sie umgehend, wenn Ihr gewünschter Kurs erreicht ist.
Weitere Informationen

Historische Wechselkurse

Analysieren Sie Kurstrends für jede Währung über Tage, Wochen, Monate oder Jahre. Erhalten Sie einen automatisierten Währungs-Feed über die Xe Währungsdaten-API.
Weitere Informationen

IBAN-Rechner

Suchen und überprüfen Sie Ihre IBAN (International Bank Account Number), um sicherzustellen, dass Ihre Überweisung an den richtigen Empfänger gesendet wird.
Weitere Informationen

Neuigkeiten über Währungen per E-Mail

Holen Sie sich eine tägliche Analyse der Märkte, Wechselkurse und Neuigkeiten direkt in Ihren Posteingang.
Weitere Informationen

API von XE Currency für Währungsdaten

Wir bieten handelsübliche Wechselkurse für über 300 Unternehmen weltweit

Die vertrauenswürdigste globale Quelle für alles rund um Währungsdaten

Unsere Wechselkurs-API bietet für Hunderte von Währungen genaue und zuverlässige Daten in Echtzeit. Die eigenen Kurse von Xe stammen direkt von Finanzdatenanbietern und renommierten Banken.
Weitere Informationen 

GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Unsere Kunden
Shopify color logo
Clearbooks color logo
Vistaprint color logo

Xe genießt das Vertrauen von Millionen Menschen auf der ganzen Welt

Xe für Unternehmen

Globale Geschäftszahlungen sind jetzt noch einfacher

Egal, ob Sie grenzüberschreitende Zahlungen oder Lösungen für das FX-Risikomanagement benötigen, bei uns werden Sie fündig. Planen Sie internationale Überweisungen und verwalten Sie Ihr Wechselkursrisiko für 130 Währungen in über 190 Ländern.

Geschäftliche Zahlungen

Senden Sie Geld an folgende Länder

Wir verbinden die Welt

ae

Überweisung nach Vereinigte Arabische Emirate

al

Überweisung nach Albanien

am

Überweisung nach Armenien

ar

Überweisung nach Argentinien

au

Überweisung nach Australien

az

Überweisung nach Aserbaidschan

ba

Überweisung nach Bosnien und Herzegowina

be

Überweisung nach Belgien

bb

Überweisung nach Barbados

bd

Überweisung nach Bangladesch

bg

Überweisung nach Bulgarien

bh

Überweisung nach Bahrain