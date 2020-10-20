١ IRR إلى THB

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٨٧١٢٧٧٢٠ البات التايلاندي

1 THB = ١٬١٤٧٫٧٤ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى البات التايلاندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٦ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى البات التايلاندي

irr
IRR
thb
THB
١ IRR٠٫٠٠٠٨٧١٢٧٧ THB
٥ IRR٠٫٠٠٤٣٥٦٣٩ THB
١٠ IRR٠٫٠٠٨٧١٢٧٧ THB
٢٥ IRR٠٫٠٢١٧٨١٩ THB
٥٠ IRR٠٫٠٤٣٥٦٣٩ THB
١٠٠ IRR٠٫٠٨٧١٢٧٧ THB
٥٠٠ IRR٠٫٤٣٥٦٣٩ THB
١٬٠٠٠ IRR٠٫٨٧١٢٧٧ THB
٥٬٠٠٠ IRR٤٫٣٥٦٣٩ THB
١٠٬٠٠٠ IRR٨٫٧١٢٧٧ THB

حوِّل البات التايلاندي إلى الريال الإيراني

thb
THB
irr
IRR
١ THB١٬١٤٧٫٧٤ IRR
٥ THB٥٬٧٣٨٫٧ IRR
١٠ THB١١٬٤٧٧٫٤ IRR
٢٥ THB٢٨٬٦٩٣٫٥ IRR
٥٠ THB٥٧٬٣٨٧ IRR
١٠٠ THB١١٤٬٧٧٤ IRR
٥٠٠ THB٥٧٣٬٨٧٠ IRR
١٬٠٠٠ THB١٬١٤٧٬٧٤٠ IRR
٥٬٠٠٠ THB٥٬٧٣٨٬٧٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ THB١١٬٤٧٧٬٤٠٠ IRR

مخطط IRR إلى THB

1 IRR = ٠ THB

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل البات التايلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٨٧٥٩٢٠٫٠٠٠٨٨٧١٢
منخفض
٠٫٠٠٠٨٦٣٤٨٠٫٠٠٠٨٥٥٥٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٨٧٠١٠٠٫٠٠٠٨٧٣٠١
التقلب
٠٫٤٤٪؜٠٫٦٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
thb

THB - البات التايلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البات التايلاندي هو سعر الصرف للزوج THB إلى USD. رمز العملة لـ البات التايلاندي هو THB. رمز العملة هو ฿.

More البات التايلاندي info

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