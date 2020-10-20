١ IRR إلى MXN

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٤٢٩١٠٨٣٥ البيزو المكسيكي

1 MXN = ٢٬٣٣٠٫٤١ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى البيزو المكسيكي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٤ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى البيزو المكسيكي

irr
IRR
mxn
MXN
١ IRR٠٫٠٠٠٤٢٩١٠٨ MXN
٥ IRR٠٫٠٠٢١٤٥٥٤ MXN
١٠ IRR٠٫٠٠٤٢٩١٠٨ MXN
٢٥ IRR٠٫٠١٠٧٢٧٧ MXN
٥٠ IRR٠٫٠٢١٤٥٥٤ MXN
١٠٠ IRR٠٫٠٤٢٩١٠٨ MXN
٥٠٠ IRR٠٫٢١٤٥٥٤ MXN
١٬٠٠٠ IRR٠٫٤٢٩١٠٨ MXN
٥٬٠٠٠ IRR٢٫١٤٥٥٤ MXN
١٠٬٠٠٠ IRR٤٫٢٩١٠٨ MXN

حوِّل البيزو المكسيكي إلى الريال الإيراني

mxn
MXN
irr
IRR
١ MXN٢٬٣٣٠٫٤١ IRR
٥ MXN١١٬٦٥٢٫١ IRR
١٠ MXN٢٣٬٣٠٤٫١ IRR
٢٥ MXN٥٨٬٢٦٠٫٣ IRR
٥٠ MXN١١٦٬٥٢١ IRR
١٠٠ MXN٢٣٣٬٠٤١ IRR
٥٠٠ MXN١٬١٦٥٬٢١٠ IRR
١٬٠٠٠ MXN٢٬٣٣٠٬٤١٠ IRR
٥٬٠٠٠ MXN١١٬٦٥٢٬١٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ MXN٢٣٬٣٠٤٬١٠٠ IRR

مخطط IRR إلى MXN

1 IRR = ٠ MXN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل البيزو المكسيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٤٤٤٤٠٠٫٠٠٠٤٤٤٤٠
منخفض
٠٫٠٠٠٣٩٩٢٩٠٫٠٠٠٣٨٥٨٨
المتوسط
٠٫٠٠٠٤٣٢٠٩٠٫٠٠٠٤١١٣٧
التقلب
١٫٣٧٪؜١٫٠١٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
mxn

MXN - البيزو المكسيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو المكسيكي هو سعر الصرف للزوج MXN إلى USD. رمز العملة لـ Mexican Pesos هو MXN. رمز العملة هو $.

More البيزو المكسيكي info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings