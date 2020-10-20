١ IRR إلى ISK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٣٢٧١٠٤٤٤ الكرونا الأيسلندية

1 ISK = ٣٠٥٫٧١٣ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الكرونا الأيسلندية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٤ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الكرونا الأيسلندية

irr
IRR
isk
ISK
١ IRR٠٫٠٠٣٢٧١٠٤ ISK
٥ IRR٠٫٠١٦٣٥٥٢ ISK
١٠ IRR٠٫٠٣٢٧١٠٤ ISK
٢٥ IRR٠٫٠٨١٧٧٦١ ISK
٥٠ IRR٠٫١٦٣٥٥٢ ISK
١٠٠ IRR٠٫٣٢٧١٠٤ ISK
٥٠٠ IRR١٫٦٣٥٥٢ ISK
١٬٠٠٠ IRR٣٫٢٧١٠٤ ISK
٥٬٠٠٠ IRR١٦٫٣٥٥٢ ISK
١٠٬٠٠٠ IRR٣٢٫٧١٠٤ ISK

حوِّل الكرونا الأيسلندية إلى الريال الإيراني

isk
ISK
irr
IRR
١ ISK٣٠٥٫٧١٣ IRR
٥ ISK١٬٥٢٨٫٥٦ IRR
١٠ ISK٣٬٠٥٧٫١٣ IRR
٢٥ ISK٧٬٦٤٢٫٨٢ IRR
٥٠ ISK١٥٬٢٨٥٫٦ IRR
١٠٠ ISK٣٠٬٥٧١٫٣ IRR
٥٠٠ ISK١٥٢٬٨٥٦ IRR
١٬٠٠٠ ISK٣٠٥٬٧١٣ IRR
٥٬٠٠٠ ISK١٬٥٢٨٬٥٦٠ IRR
١٠٬٠٠٠ ISK٣٬٠٥٧٬١٣٠ IRR

مخطط IRR إلى ISK

1 IRR = ٠ ISK

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الكرونا الأيسلندية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٣٢٢٤٠٫٠٠٣٣٩٠٧
منخفض
٠٫٠٠٣٢٣٢٤٠٫٠٠٣٢٣٢٤
المتوسط
٠٫٠٠٣٢٨٧٧٠٫٠٠٣٣١١٦
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٦٣٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
isk

ISK - الكرونا الأيسلندية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرونا الأيسلندية هو سعر الصرف للزوج ISK إلى USD. رمز العملة لـ Icelandic Kronur هو ISK. رمز العملة هو kr.

More الكرونا الأيسلندية info

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