١ IRR إلى IQD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٣٠٨٧٣١٩٩ الدينار العراقي

1 IQD = ٣٢٫٣٩٠٦ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدينار العراقي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدينار العراقي

irr
IRR
iqd
IQD
١ IRR٠٫٠٣٠٨٧٣٢ IQD
٥ IRR٠٫١٥٤٣٦٦ IQD
١٠ IRR٠٫٣٠٨٧٣٢ IQD
٢٥ IRR٠٫٧٧١٨٣ IQD
٥٠ IRR١٫٥٤٣٦٦ IQD
١٠٠ IRR٣٫٠٨٧٣٢ IQD
٥٠٠ IRR١٥٫٤٣٦٦ IQD
١٬٠٠٠ IRR٣٠٫٨٧٣٢ IQD
٥٬٠٠٠ IRR١٥٤٫٣٦٦ IQD
١٠٬٠٠٠ IRR٣٠٨٫٧٣٢ IQD

حوِّل الدينار العراقي إلى الريال الإيراني

iqd
IQD
irr
IRR
١ IQD٣٢٫٣٩٠٦ IRR
٥ IQD١٦١٫٩٥٣ IRR
١٠ IQD٣٢٣٫٩٠٦ IRR
٢٥ IQD٨٠٩٫٧٦٤ IRR
٥٠ IQD١٬٦١٩٫٥٣ IRR
١٠٠ IQD٣٬٢٣٩٫٠٦ IRR
٥٠٠ IQD١٦٬١٩٥٫٣ IRR
١٬٠٠٠ IQD٣٢٬٣٩٠٫٦ IRR
٥٬٠٠٠ IQD١٦١٬٩٥٣ IRR
١٠٬٠٠٠ IQD٣٢٣٬٩٠٦ IRR

مخطط IRR إلى IQD

1 IRR = ٠ IQD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدينار العراقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣١١٩٨٠٫٠٣١٣٩٣
منخفض
٠٫٠٣٠٧٩٠٠٫٠٣٠٧٩٠
المتوسط
٠٫٠٣١٠٢٥٠٫٠٣١١٤٤
التقلب
٠٫٣٧٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
iqd

IQD - الدينار العراقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار العراقي هو سعر الصرف للزوج IQD إلى USD. رمز العملة لـ Iraqi Dinars هو IQD. رمز العملة هو ع.د.

More الدينار العراقي info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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