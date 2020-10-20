١ IRR إلى HKD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠١٨٤٦٨٢٩٦ دولار هونج كونج

1 HKD = ٥٬٤١٤٫٦٨ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى دولار هونج كونج التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٣ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى دولار هونج كونج

irr
IRR
hkd
HKD
١ IRR٠٫٠٠٠١٨٤٦٨٣ HKD
٥ IRR٠٫٠٠٠٩٢٣٤١٥ HKD
١٠ IRR٠٫٠٠١٨٤٦٨٣ HKD
٢٥ IRR٠٫٠٠٤٦١٧٠٧ HKD
٥٠ IRR٠٫٠٠٩٢٣٤١٥ HKD
١٠٠ IRR٠٫٠١٨٤٦٨٣ HKD
٥٠٠ IRR٠٫٠٩٢٣٤١٥ HKD
١٬٠٠٠ IRR٠٫١٨٤٦٨٣ HKD
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٩٢٣٤١٥ HKD
١٠٬٠٠٠ IRR١٫٨٤٦٨٣ HKD

حوِّل دولار هونج كونج إلى الريال الإيراني

hkd
HKD
irr
IRR
١ HKD٥٬٤١٤٫٦٨ IRR
٥ HKD٢٧٬٠٧٣٫٤ IRR
١٠ HKD٥٤٬١٤٦٫٨ IRR
٢٥ HKD١٣٥٬٣٦٧ IRR
٥٠ HKD٢٧٠٬٧٣٤ IRR
١٠٠ HKD٥٤١٬٤٦٨ IRR
٥٠٠ HKD٢٬٧٠٧٬٣٤٠ IRR
١٬٠٠٠ HKD٥٬٤١٤٬٦٨٠ IRR
٥٬٠٠٠ HKD٢٧٬٠٧٣٬٤٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ HKD٥٤٬١٤٦٬٨٠٠ IRR

مخطط IRR إلى HKD

1 IRR = ٠ HKD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل دولار هونج كونج

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٨٥٩٩٠٫٠٠٠١٨٧٦٥
منخفض
٠٫٠٠٠١٨٣٩٣٠٫٠٠٠١٨٣٩٣
المتوسط
٠٫٠٠٠١٨٥٠٧٠٫٠٠٠١٨٥٩٢
التقلب
٠٫٣٥٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
hkd

HKD - دولار هونج كونج

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار هونج كونج هو سعر الصرف للزوج HKD إلى USD. رمز العملة لـ Hong Kong Dollars هو HKD. رمز العملة هو $.

More دولار هونج كونج info

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usd

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eur

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