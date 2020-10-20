١ IRR إلى GMD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠١٦٠٥١٢٧٥ الدالاسي الجامبي

1 GMD = ٦٢٣٫٠٠٣ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدالاسي الجامبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٥١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدالاسي الجامبي

irr
IRR
gmd
GMD
١ IRR٠٫٠٠١٦٠٥١٣ GMD
٥ IRR٠٫٠٠٨٠٢٥٦٤ GMD
١٠ IRR٠٫٠١٦٠٥١٣ GMD
٢٥ IRR٠٫٠٤٠١٢٨٢ GMD
٥٠ IRR٠٫٠٨٠٢٥٦٤ GMD
١٠٠ IRR٠٫١٦٠٥١٣ GMD
٥٠٠ IRR٠٫٨٠٢٥٦٤ GMD
١٬٠٠٠ IRR١٫٦٠٥١٣ GMD
٥٬٠٠٠ IRR٨٫٠٢٥٦٤ GMD
١٠٬٠٠٠ IRR١٦٫٠٥١٣ GMD

حوِّل الدالاسي الجامبي إلى الريال الإيراني

gmd
GMD
irr
IRR
١ GMD٦٢٣٫٠٠٣ IRR
٥ GMD٣٬١١٥٫٠٢ IRR
١٠ GMD٦٬٢٣٠٫٠٣ IRR
٢٥ GMD١٥٬٥٧٥٫١ IRR
٥٠ GMD٣١٬١٥٠٫٢ IRR
١٠٠ GMD٦٢٬٣٠٠٫٣ IRR
٥٠٠ GMD٣١١٬٥٠٢ IRR
١٬٠٠٠ GMD٦٢٣٬٠٠٣ IRR
٥٬٠٠٠ GMD٣٬١١٥٬٠٢٠ IRR
١٠٬٠٠٠ GMD٦٬٢٣٠٬٠٣٠ IRR

مخطط IRR إلى GMD

1 IRR = ٠ GMD

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدالاسي الجامبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٦١٧٠٠٫٠٠١٦٢٥٥
منخفض
٠٫٠٠١٥٩٦٧٠٫٠٠١٥٩٦٧
المتوسط
٠٫٠٠١٦٠٩٠٠٫٠٠١٦١٤٢
التقلب
٠٫٢٤٪؜٠٫٤٥٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
gmd

GMD - الدالاسي الجامبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدالاسي الجامبي هو سعر الصرف للزوج GMD إلى USD. رمز العملة لـ Gambian Dalasis هو GMD. رمز العملة هو D.

More الدالاسي الجامبي info

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