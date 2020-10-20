١ IRR إلى EGP

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠١١٣٩٩٥٤٣ الجنيه المصري

1 EGP = ٨٧٧٫٢٢٨ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الجنيه المصري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الجنيه المصري

irr
IRR
egp
EGP
١ IRR٠٫٠٠١١٣٩٩٥ EGP
٥ IRR٠٫٠٠٥٦٩٩٧٧ EGP
١٠ IRR٠٫٠١١٣٩٩٥ EGP
٢٥ IRR٠٫٠٢٨٤٩٨٩ EGP
٥٠ IRR٠٫٠٥٦٩٩٧٧ EGP
١٠٠ IRR٠٫١١٣٩٩٥ EGP
٥٠٠ IRR٠٫٥٦٩٩٧٧ EGP
١٬٠٠٠ IRR١٫١٣٩٩٥ EGP
٥٬٠٠٠ IRR٥٫٦٩٩٧٧ EGP
١٠٬٠٠٠ IRR١١٫٣٩٩٥ EGP

حوِّل الجنيه المصري إلى الريال الإيراني

egp
EGP
irr
IRR
١ EGP٨٧٧٫٢٢٨ IRR
٥ EGP٤٬٣٨٦٫١٤ IRR
١٠ EGP٨٬٧٧٢٫٢٨ IRR
٢٥ EGP٢١٬٩٣٠٫٧ IRR
٥٠ EGP٤٣٬٨٦١٫٤ IRR
١٠٠ EGP٨٧٬٧٢٢٫٨ IRR
٥٠٠ EGP٤٣٨٬٦١٤ IRR
١٬٠٠٠ EGP٨٧٧٬٢٢٨ IRR
٥٬٠٠٠ EGP٤٬٣٨٦٬١٤٠ IRR
١٠٬٠٠٠ EGP٨٬٧٧٢٬٢٨٠ IRR

مخطط IRR إلى EGP

1 IRR = ٠ EGP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الجنيه المصري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١١٤٤٩٠٫٠٠١١٦٠٩
منخفض
٠٫٠٠١١٠٩٩٠٫٠٠١١٠٤٤
المتوسط
٠٫٠٠١١٣١٦٠٫٠٠١١٣٢٤
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٦٣٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
egp

EGP - الجنيه المصري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه المصري هو سعر الصرف للزوج EGP إلى USD. رمز العملة لـ Egyptian Pounds هو EGP. رمز العملة هو £.

More الجنيه المصري info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings