١ IRR إلى DKK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠١٦٣٧٤٠٧٥ الكرون الدانماركي

1 DKK = ٦٬١٠٧٫٢٢ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الكرون الدانماركي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٢ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الكرون الدانماركي

irr
IRR
dkk
DKK
١ IRR٠٫٠٠٠١٦٣٧٤١ DKK
٥ IRR٠٫٠٠٠٨١٨٧٠٤ DKK
١٠ IRR٠٫٠٠١٦٣٧٤١ DKK
٢٥ IRR٠٫٠٠٤٠٩٣٥٢ DKK
٥٠ IRR٠٫٠٠٨١٨٧٠٤ DKK
١٠٠ IRR٠٫٠١٦٣٧٤١ DKK
٥٠٠ IRR٠٫٠٨١٨٧٠٤ DKK
١٬٠٠٠ IRR٠٫١٦٣٧٤١ DKK
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٨١٨٧٠٤ DKK
١٠٬٠٠٠ IRR١٫٦٣٧٤١ DKK

حوِّل الكرون الدانماركي إلى الريال الإيراني

dkk
DKK
irr
IRR
١ DKK٦٬١٠٧٫٢٢ IRR
٥ DKK٣٠٬٥٣٦٫١ IRR
١٠ DKK٦١٬٠٧٢٫٢ IRR
٢٥ DKK١٥٢٬٦٨٠ IRR
٥٠ DKK٣٠٥٬٣٦١ IRR
١٠٠ DKK٦١٠٬٧٢٢ IRR
٥٠٠ DKK٣٬٠٥٣٬٦١٠ IRR
١٬٠٠٠ DKK٦٬١٠٧٬٢٢٠ IRR
٥٬٠٠٠ DKK٣٠٬٥٣٦٬١٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ DKK٦١٬٠٧٢٬٢٠٠ IRR

مخطط IRR إلى DKK

1 IRR = ٠ DKK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الكرون الدانماركي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٦٦١١٠٫٠٠٠١٦٧٨٤
منخفض
٠٫٠٠٠١٦١٤٠٠٫٠٠٠١٦١٤٠
المتوسط
٠٫٠٠٠١٦٤٣٣٠٫٠٠٠١٦٤٨٣
التقلب
٠٫٤٤٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
dkk

DKK - الكرون الدانماركي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون الدانماركي هو سعر الصرف للزوج DKK إلى USD. رمز العملة لـ Danish Kroner هو DKK. رمز العملة هو kr.

More الكرون الدانماركي info

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usd

IRR إلى USD

eur

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gbp

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jpy

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