١ IRR إلى BGN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٤٢٨٩٦٩٤٨ الليف البلغاري

1 BGN = ٢٣٬٣١١٫٧ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الليف البلغاري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢١ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الليف البلغاري

irr
IRR
bgn
BGN
١ IRR٠٫٠٠٠٠٤٢٨٩٦٩ BGN
٥ IRR٠٫٠٠٠٢١٤٤٨٥ BGN
١٠ IRR٠٫٠٠٠٤٢٨٩٦٩ BGN
٢٥ IRR٠٫٠٠١٠٧٢٤٢ BGN
٥٠ IRR٠٫٠٠٢١٤٤٨٥ BGN
١٠٠ IRR٠٫٠٠٤٢٨٩٦٩ BGN
٥٠٠ IRR٠٫٠٢١٤٤٨٥ BGN
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٤٢٨٩٦٩ BGN
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٢١٤٤٨٥ BGN
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٤٢٨٩٦٩ BGN

حوِّل الليف البلغاري إلى الريال الإيراني

bgn
BGN
irr
IRR
١ BGN٢٣٬٣١١٫٧ IRR
٥ BGN١١٦٬٥٥٨ IRR
١٠ BGN٢٣٣٬١١٧ IRR
٢٥ BGN٥٨٢٬٧٩٢ IRR
٥٠ BGN١٬١٦٥٬٥٨٠ IRR
١٠٠ BGN٢٬٣٣١٬١٧٠ IRR
٥٠٠ BGN١١٬٦٥٥٬٨٠٠ IRR
١٬٠٠٠ BGN٢٣٬٣١١٬٧٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ BGN١١٦٬٥٥٨٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ BGN٢٣٣٬١١٧٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى BGN

1 IRR = ٠ BGN

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الليف البلغاري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٣٥٣٤٠٫٠٠٠٠٤٣٩٩٥
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤٢٣٢٢٠٫٠٠٠٠٤٢٣٢٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٣٠٨٠٠٫٠٠٠٠٤٣٢٠٨
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
bgn

BGN - الليف البلغاري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليف البلغاري هو سعر الصرف للزوج BGN إلى USD. رمز العملة لـ Bulgarian Leva هو BGN. رمز العملة هو лв.

More الليف البلغاري info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

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