计入每月住房贷款成本的支出

房产价值：这是您为房屋支付的总金额。房产价值直接影响您的住房贷款金额、每月还款额和总体费用。在选择房屋时，应考虑印花税、市政税和保险等其他费用，以保持在预算范围内。

定金： 买房时，您需要预付房产总价值的一定比例，也就是所谓的定金。存款越多，贷款额度越低，每月还款额也就越低，而存款越少，这些费用也就越高。

利率：利率是贷款人向您收取的贷款金额的百分比，会影响您的每月还款额。利率越低，总贷款成本越低，利率越高，总贷款成本越高。贷款期限：贷款期限是指偿还住房贷款所需的时间。您可以选择 10-30 年不等的贷款期限，但有些贷款机构可能会提供长达 40 年的贷款期限。期限越短，每月还款额越高，但总体利息支出越少。然而，较长的贷款期限会降低住房贷款的还款额，增加总利息成本。LMI： 购房时，如果您的存款少于 20% ，通常需要购买贷款人的抵押贷款保险。这可以在您无法偿还贷款时为贷款人提供保护。LMI 通常会计入每月还款额，但也可以预付。建筑物保险： 贷款人可能会要求您购买建筑物保险，以保障房产结构免受火灾、洪水、风暴或更多灾害的破坏。这一要求通常是贷款条件之一，但您可以根据自己的财产选择不同级别的保险和费用。





按揭付款公式

该公式可帮助您仅根据贷款额和利息计算出每月的按揭还款额。它不包括任何额外费用，如印花税、市政税或任何可能增加您每月还款总额的费用。

使用此公式手动计算您的每月按揭还款额：





细目如下：



M= 每月还款额：

这就是你要解决的问题。首先，收集您的贷款详细信息。这些因素将决定您每月的还款额。P = 本金：

这是贷款余额，即您还欠房屋贷款的总额。贷款余额直接影响您的每月还款额、利息成本和房屋净值。随着余额的减少，您将对房产拥有更多的所有权。r = 月利率：

住房贷款利率是年利率，在一年内按月支付。要计算月利率，用年利率除以一年中的月数。例如，如果您的年利率是 5% ，那么计算结果就是 0.05/12 = 0.004167。n = 还款次数：

这是您在整个贷款期间的总还款次数。要计算总金额，请将您的贷款年限乘以 12。例如，如果您的贷款期限是 30 年，那么贷款期限就是 30x12=360 年。这意味着在整个贷款期内，您总共要偿还 360 笔贷款。





常见住房贷款类型

住房贷款由其利率结构（如固定或浮动贷款）或还款方式（如浮动（本息）或只付利息）决定。常见的住房贷款类型包括固定利率贷款、浮动利率贷款和分割利率贷款。

住房贷款还款类型

住房贷款还款类型指的是不同的还款方式。

可变（本息）还款： 可变贷款是指每月还款额既包括本金也包括利息的住房贷款。这种利率是可变的，这意味着它会随着时间的推移而变化，从而导致每月还款额的波动。这种住房贷款适用于希望在贷款期结束时全额偿还贷款的购房者。

只付利息还款： 只付利息住房贷款要求您每月只支付利息，而贷款额保持不变。只付利息期约为 1 至 5 年，除非您再次申请只付利息期，否则贷款将恢复为本息贷款。

住房贷款利息类型

这就是如何将利率应用到贷款中，影响利率在整个期限内是保持不变还是浮动。

固定利率贷款： 在固定利率贷款中，利息在固定期限内保持不变，通常为 1 至 5 年。因此，每月还款额保持稳定且可预测。当设定的期限结束时，您必须选择再融资，以获得新的固定交易。否则，贷款将恢复为浮动利率。

浮动利率贷款： 浮动利率贷款是一种利率随时间而变化的住房贷款，通常是根据澳大利亚储备银行（RBA）的现金利率而变化。这意味着您的每月还款额会根据利率变化而增加或减少。

分割利率贷款： 分割利率贷款是固定利率贷款和浮动利率贷款的组合。贷款的一部分设定为固定利率，另一部分设定为浮动利率。这种贷款兼顾了浮动利率的灵活性和固定利率的确定性。





购房时常见的前期费用

议会税率： 议会税率是地方政府根据您的房产价值征收的一种税。它有助于为垃圾收集、道路维护、公园、图书馆和其他社区服务提供资金。您可以每年缴纳一次税款，也可以分季度或按月缴纳。

物业评估费：在购买房产之前，您可能需要聘请一名建筑检查员来评估房屋的状况和价值。虽然这是可选项，但建议您这样做，以帮助您避免任何意外的维修费用，并确保房产价值的准确性。费用因调查类型而异。法律和房产过户费： 法律费用是指支付给有执照的财产转让人的费用，用于处理购买房产的法律事务。这些费用通常包括财产调查、合同审查、产权转让和办理资金转账。土地转让印花税： 土地转让印花税是在房产购买完成后一次性缴纳的税款。您需要缴纳的税额取决于您所在的州或地区、房产价值以及您是首次购房者、投资者还是自住者。购房者必须在购房后 30 天内付款。贷款设立费： 这是贷款机构收取的一次性费用，用于支付设立贷款的成本。这通常包括处理申请、准备贷款文件和进行财产评估。