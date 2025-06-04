按揭计算器
使用 Xe 的按揭利率计算器估算您的每月住房贷款还款额，并计划在澳大利亚购置房产。输入房产价值、存款、贷款期限和利率，计算每月还款额。
使用 Xe 的抵押贷款利率计算器
选择国家
选择您要购买房产的国家，即可根据当地利率计算房屋贷款。
输入属性值
添加您的房产价值，帮助我们计算您的贷款额度并估算您的每月还款额。
添加存款金额
输入您计划支付的定金金额。这决定了您的贷款额度和每月还款额。
选择贷款期限
选择您的贷款期限，以确定您的每月还款额和长期支付的总利息。
输入利率
输入您期望获得的估计利率。这会影响长期支付的利息总额。
选择发送货币
选择您要支付的货币，查看每月住房贷款还款额的实时换算。
计入每月住房贷款成本的支出
房产价值：这是您为房屋支付的总金额。房产价值直接影响您的住房贷款金额、每月还款额和总体费用。在选择房屋时，应考虑印花税、市政税和保险等其他费用，以保持在预算范围内。
定金： 买房时，您需要预付房产总价值的一定比例，也就是所谓的定金。存款越多，贷款额度越低，每月还款额也就越低，而存款越少，这些费用也就越高。
利率：利率是贷款人向您收取的贷款金额的百分比，会影响您的每月还款额。利率越低，总贷款成本越低，利率越高，总贷款成本越高。贷款期限：贷款期限是指偿还住房贷款所需的时间。您可以选择 10-30 年不等的贷款期限，但有些贷款机构可能会提供长达 40 年的贷款期限。期限越短，每月还款额越高，但总体利息支出越少。然而，较长的贷款期限会降低住房贷款的还款额，增加总利息成本。LMI： 购房时，如果您的存款少于 20% ，通常需要购买贷款人的抵押贷款保险。这可以在您无法偿还贷款时为贷款人提供保护。LMI 通常会计入每月还款额，但也可以预付。建筑物保险： 贷款人可能会要求您购买建筑物保险，以保障房产结构免受火灾、洪水、风暴或更多灾害的破坏。这一要求通常是贷款条件之一，但您可以根据自己的财产选择不同级别的保险和费用。
按揭付款公式
该公式可帮助您仅根据贷款额和利息计算出每月的按揭还款额。它不包括任何额外费用，如印花税、市政税或任何可能增加您每月还款总额的费用。
使用此公式手动计算您的每月按揭还款额：
细目如下：
M= 每月还款额：
这就是你要解决的问题。首先，收集您的贷款详细信息。这些因素将决定您每月的还款额。P = 本金：
这是贷款余额，即您还欠房屋贷款的总额。贷款余额直接影响您的每月还款额、利息成本和房屋净值。随着余额的减少，您将对房产拥有更多的所有权。r = 月利率：
住房贷款利率是年利率，在一年内按月支付。要计算月利率，用年利率除以一年中的月数。例如，如果您的年利率是 5% ，那么计算结果就是 0.05/12 = 0.004167。n = 还款次数：
这是您在整个贷款期间的总还款次数。要计算总金额，请将您的贷款年限乘以 12。例如，如果您的贷款期限是 30 年，那么贷款期限就是 30x12=360 年。这意味着在整个贷款期内，您总共要偿还 360 笔贷款。
常见住房贷款类型
住房贷款由其利率结构（如固定或浮动贷款）或还款方式（如浮动（本息）或只付利息）决定。常见的住房贷款类型包括固定利率贷款、浮动利率贷款和分割利率贷款。
住房贷款还款类型
住房贷款还款类型指的是不同的还款方式。
可变（本息）还款： 可变贷款是指每月还款额既包括本金也包括利息的住房贷款。这种利率是可变的，这意味着它会随着时间的推移而变化，从而导致每月还款额的波动。这种住房贷款适用于希望在贷款期结束时全额偿还贷款的购房者。
只付利息还款： 只付利息住房贷款要求您每月只支付利息，而贷款额保持不变。只付利息期约为 1 至 5 年，除非您再次申请只付利息期，否则贷款将恢复为本息贷款。
住房贷款利息类型
这就是如何将利率应用到贷款中，影响利率在整个期限内是保持不变还是浮动。
固定利率贷款： 在固定利率贷款中，利息在固定期限内保持不变，通常为 1 至 5 年。因此，每月还款额保持稳定且可预测。当设定的期限结束时，您必须选择再融资，以获得新的固定交易。否则，贷款将恢复为浮动利率。
浮动利率贷款： 浮动利率贷款是一种利率随时间而变化的住房贷款，通常是根据澳大利亚储备银行（RBA）的现金利率而变化。这意味着您的每月还款额会根据利率变化而增加或减少。
分割利率贷款： 分割利率贷款是固定利率贷款和浮动利率贷款的组合。贷款的一部分设定为固定利率，另一部分设定为浮动利率。这种贷款兼顾了浮动利率的灵活性和固定利率的确定性。
购房时常见的前期费用
议会税率： 议会税率是地方政府根据您的房产价值征收的一种税。它有助于为垃圾收集、道路维护、公园、图书馆和其他社区服务提供资金。您可以每年缴纳一次税款，也可以分季度或按月缴纳。
物业评估费：在购买房产之前，您可能需要聘请一名建筑检查员来评估房屋的状况和价值。虽然这是可选项，但建议您这样做，以帮助您避免任何意外的维修费用，并确保房产价值的准确性。费用因调查类型而异。法律和房产过户费： 法律费用是指支付给有执照的财产转让人的费用，用于处理购买房产的法律事务。这些费用通常包括财产调查、合同审查、产权转让和办理资金转账。土地转让印花税： 土地转让印花税是在房产购买完成后一次性缴纳的税款。您需要缴纳的税额取决于您所在的州或地区、房产价值以及您是首次购房者、投资者还是自住者。购房者必须在购房后 30 天内付款。贷款设立费： 这是贷款机构收取的一次性费用，用于支付设立贷款的成本。这通常包括处理申请、准备贷款文件和进行财产评估。
住房贷款可负担性指南
如果您不确定自己能负担多少房屋贷款，贷款机构会使用家庭支出衡量标准 (HEM) 和债务收入比 (DTI) 等工具来评估您的收入、支出和现有债务。
HEM
HEM 根据您的家庭规模和地点等因素估算出您的典型生活开支。它可以帮助贷款人评估你的生活开支与收入是否相符。
贸工部
DTI 比率将您的每月债务总还款额（包括您未来的住房贷款）与您的每月总收入进行比较，以向贷款人显示您可以管理多少债务。
30% 规则
避免住房贷款压力的常用准则是遵循 30% 规则。它规定，您的住房贷款还款额不超过总收入的 30% 。
计算住房贷款还款额后的下一步措施
在估算出您的住房贷款还款额后，请按照以下步骤推进您的购房计划。第 1 步：比较不同来源的房屋贷款选项、利率和费用，找到最适合您的交易。第 2 步： 预先批准贷款。这是由贷款机构提供的有条件批准，它为您估算出您可以借贷的金额。第三步：开始购房。一旦找到房子，就通过房产中介出价，并与卖家协商最佳交易。第四步：一旦您的报价被接受，您就可以正式申请住房贷款。贷款机构将检查您的财务状况，并安排财产估价，以确保房屋的价值符合抵押贷款额。
第 5 步：聘请转让代理人。他们将负责法律检查、房产搜索、合同准备，并确保房屋没有任何法律问题。
第 6 步：交换合同并支付定金。法律检查完成后，您将支付定金，使销售具有法律约束力。第 7 步：在完工当天，剩余资金将被转移，您的房产经纪人将房产登记在您的名下。
常见问题 - 澳大利亚 Xe 按揭计算器
Xe 澳大利亚按揭计算器是一款在线工具，可帮助您在澳大利亚购置房产时估算每月住房贷款还款额。通过输入房产价值、存款金额、贷款期限和利率，您可以快速确定每月预期还款额，并有效规划预算。
您的每月还款额取决于几个关键因素：
房产价值： 您希望购买的房屋的总价。
押金： 预付现金：降低总贷款额度的预付现金。
贷款期限：贷款期限：住房贷款的期限（如 25 年或 30 年），这对还款额和总利息都有影响。
利率：影响还款额的年利率，换算成月数字。
额外费用（可选）： 您可以将印花税、市政税和房屋保险等费用包括在内，以便全面了解您的付款义务。
存款越多，贷款额度越低，从而降低每月还款额和整个贷款期间的总利息。相反，如果存款额低于 20% ，较少的存款可能会导致较高的还款额，并可能需要额外的保险，如贷款人抵押贷款保险 (LMI)。
该计算器可帮助您估算澳大利亚各种住房贷款类型的还款额，包括
常规住房贷款：利率具有竞争力的标准贷款，通常要求最低存款额为 20% 。
高比率住房贷款：为存款少于 20% 的购房者提供的贷款，其中可能包括 LMI 以保护贷款人。
固定利率住房贷款：固定利率贷款：在一定期限内采用固定利率的贷款，每月还款额可预测。
可变利率住房贷款：利率可能随时间变化的贷款，可能会影响您的还款额。
Xe 按揭计算器采用的标准公式是：
M= P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n - 1 ]
其中：
M是每月还款额
P是本金（贷款额）
r是月利率（年利率除以 12）。
n是还款总数（以年为单位的贷款期限乘以 12）。
这个公式清楚地说明了利率或贷款期限的变化对每月还款额的影响。
请考虑以下策略来减少还款：
增加存款：存款越多，本金越少，也就能获得更高的利率。
选择较长的贷款期限：延长贷款期限可减少每月还款额，但可能会增加长期利息总额。
选择价格较低的房产：购买价格较低的房产可获得较少的贷款，从而降低每月费用。
将这些额外费用计算在内，您就能切实了解每月的住房总支出。您可以将印花税、市政税和房屋保险纳入每月预算，以帮助您了解在澳大利亚购房的全部成本。
一个常用的准则是 28/36 规则：
28% 规则： 您的住房总成本（包括住房贷款还款、税费和保险）不应超过您月总收入的 28% 。
36% 规则： 您的总体债务支出应保持在收入的 36% 以下。
使用 XE 按揭计算器和这些指导原则可帮助您在预算范围内确定切合实际的房价。
一旦有了估计还款额，请按照以下步骤操作：
比较贷款机构：研究并比较住房贷款选项、利率和费用，以找到最佳报价。
获得预先批准： 向贷款机构提交您的财务详情，了解您可以借到多少钱。
开始找房： 利用您的预算在澳大利亚寻找合适的房产。
申请贷款： 完成抵押贷款申请流程并提供所需文件。
完成购买： 支付定金，完成过户流程，确保您的新家安全。