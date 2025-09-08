比较 Rakuten Bank JPY 与 AUD 的汇率

乐天银行于2000年在东京成立（以eBank的名称），是日本领先的纯互联网银行。它为个人和企业提供日常账户、银行卡、支付、贷款和投资服务，并与乐天的生态系统紧密结合。其移动优先模式、API连接和奖励计划为无缝衔接的数字银行和电子商务金融服务提供支持。