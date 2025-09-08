比较 Raiffeisen CZK 与 CNY 的汇率

莱夫艾森银行是中东欧地区领先的银行集团，为零售客户、企业客户和机构客户提供全面的金融服务。作为总部位于奥地利的莱夫艾森国际银行（RBI）的子公司，该集团在多个国家拥有强大的本地业务。该银行因其以客户为中心的服务方式、数字化转型和可持续经营实践而广受认可。