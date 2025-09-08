比较 PostFinance CHF 与 JPY 的汇率

PostFinance成立于1906年，总部位于伯尔尼，是瑞士邮政的金融部门。它是一家全国性的零售机构，以通过在线和移动渠道提供支付、储蓄和日常银行服务而闻名，并在遍布邮政网络的服务点提供服务。PostFinance专注于为瑞士各地的客户提供便捷的账户服务、国内和国际转账以及便捷的投资和退休产品。