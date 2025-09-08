比较 MCB Bonaire USD 与 AUD 的汇率

MCB 博内尔银行 MCB 博内尔银行是马杜罗和库列尔银行 (Maduro & Curiel's Bank) 的岛屿分行，该银行是一家领先的荷属加勒比地区银行，成立于 1916 年，总部位于库拉索岛。MCB 为博内尔岛居民和企业提供活期账户、储蓄账户、银行卡、商户服务、贷款和网上银行服务。MCB 拥有 ATM 机和以区域业务为支撑的本地分行网络，为客户提供可靠的日常银行业务和跨岛支付服务。